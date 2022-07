Alonso heeft al werk bij een eventueel vertrek uit de Formule 1

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso begon in 2018 bij Toyota in de langeafstandsracerij. In dat jaar won hij samen met Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima de 24 uur van Le Mans. Een jaar later kwam hij opnieuw in actie met dat tweetal. Het trio wist de prestigieuze wedstrijd weer te winnen. Daarnaast greep Alonso ook de titel in het WEC. In 2021 keerde de Spanjaard bij Alpine terug in de Formule 1 en liet alle andere raceklassen achter zich, maar wel met het verlangen om op een dag de 24 uur van Le Mans weer te rijden. Alpine racet sinds 2021 in het WEC met een verouderd LMP1-model, maar wil samen met Signatech vanaf 2024 met twee wagens deelnemen aan het nieuwe LMDh-programma. Het programma wordt in samenwerking met het Formule 1-team gedraaid.

Alpine-baas Laurent Rossi zei eerder dat Alonso een optie is voor het WEC-team en onthulde in Frankrijk dat een toekomstige overstap naar het LMDh-team deel uitmaakt van de lopende gesprekken over een nieuwe Formule 1-deal voor de Spanjaard. "Het is altijd een onderwerp geweest tijdens de gesprekken, ook vorig jaar toen we in gesprek waren over de verlenging voor dit seizoen", zegt Rossi tegen Motorsport.com. "Fernando is een legende in de sport, maar ook een legende voor Renault. Voor ons is hij de kampioen. Op de dag dat hij stopt met F1 krijgt hij een zitje in het LMDh. Hij is welkom, het is zijn team. Het is duidelijk een onderdeel van onze gesprekken met hem. We hebben de beslissing om mee te doen aan het programma ook genomen met hem in het achterhoofd."

Alonso en Alpine doen het rustig aan: Alonso tilt contractgesprekken met Alpine graag over de zomer heen

Ondanks het feit dat Alonso met zijn veertigjarige leeftijd de oudste F1-coureur op de grid is, heeft hij nog niet laten merken de Formule 1 vaarwel te willen zeggen. De Spanjaard heeft meermaals gezegd dat 2022 zijn meest competitieve seizoen van de afgelopen tien jaar is. Rossi is ervan overtuigd dat Alonso en reservecoureur Oscar Piastri in 2023 allebei op de grid staan, waarbij de Australiër waarschijnlijk wordt uitgeleend aan een ander team. Piastri klom als Alpine-junior omhoog door achtereenvolgend de titels in de Formule 3 en Formule 2 te winnen. Aangezien er geen zitje vrij was in F1, besloot Alpine hem de officiële reservecoureur te maken. Daarnaast heeft het team met Jack Doohan en Olli Caldwell nog twee talenten in de Formule 2. Caio Mollet en Victor Martins racen in de Formule 3.

Rossi laat weten dat het LMDh-programma ook tot de mogelijkheden behoort van de F2-coureurs. "Terwijl ze wachten op een kans in de Formule 1, zijn er nog genoeg andere opties", vervolgt de Fransman. "Een rol als reservecoureur is daar natuurlijk een van en we gaan binnenkort wat ruimte in het LMDh-programma krijgen. We hebben het idee dat we deze coureurs meer kunnen bieden dan dat we in het verleden konden. Toen hadden we veel talent, maar te weinig zitjes. Dus we gaan het nu op deze manier proberen."

Alonso wint de 24 uur van Le Mans met Buemi en Nakajima Foto: Paul Foster