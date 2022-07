Alonso: Heb in 2022 mijn beste niveau weer bereikt

De tweevoudig wereldkampioen heeft dit seizoen al een aantal goede momenten beleefd. Hij zette een aantal sterke kwalificaties neer en mocht vorige maand in Canada zelfs vanaf de eerste startrij vertrekken. Ook in de races gaat het vrij aardig voor Fernando Alonso, die in de meest recente Grand Prix op de Red Bull Ring opstoomde naar de top-zes voordat hij een extra pitstop moest maken en daardoor terugviel. Technische problemen en incidenten in races hebben Alonso er tot nu toe van weerhouden om goed te presteren, maar de Spanjaard geniet wel van de sport.

“Ik mis het winnen, ik mis het gevoel om voor podiums en grotere dingen te vechten, dat zeker”, zegt Alonso. “Aan de andere kant geniet ik ook, het is een race tegen mezelf en ik probeer een betere versie van mezelf te worden, beter dan ik in 2019 was. Vorig jaar presteerde ik op een aardig niveau, maar het was niet 100 procent. Dit jaar voelt het wel alsof ik weer op 100 procent kan presteren. Het voelt alsof ik wat onverwachte dingen kan doen, dat is altijd een sterk punt van mij geweest. Ik kom terug op dat niveau en ik ben trots dat ik deze comeback maken.”

Alpine-teambaas Otmar Szafnauer stelt dat de positieve houding van de Spanjaard een goede invloed heeft op het team. “Ik heb in het verleden niet met hem gewerkt, dit is mijn eerste jaar, maar voor zover ik het kan beoordelen houdt hij nog steeds van het racen”, zegt Szafnauer. “Hij is een enorme vechter, hij houdt van het racen en ik denk dat je blij mag zijn als je de verwachtingen overtreft. Niet alleen Fernando, we zijn allemaal blij.”

Alonso gaat deze zomer met de teambazen van Alpine om tafel om te kijken of hij nog een jaar langer blijft. “Er is nooit een garantie dat je zult blijven”, zegt Alonso, waarvan wel verwacht wordt dat hij bijtekent. “We moeten over een aantal dingen praten tijdens de zomerstop.”