Alpine hoopt F1-zitjes te vinden voor zowel Alonso als Piastri

Hoe ziet de line-up van Alpine eruit in 2023? Esteban Ocon is zeker van zijn plek, nadat hij in 2021 al een nieuw driejarig contract tekende bij de Franse renstal, maar wie vergezelt hem volgend jaar? Die strijd gaat tussen zijn huidige stalgenoot Fernando Alonso en reserverijder Oscar Piastri. De Australische Formule 2-kampioen werd recent al getipt om uitgeleend te worden aan Williams, waar hij de vervanger van Nicholas Latifi moet worden. Toch is er vanuit Alpine nog geen witte rook gekomen over de toekomstplannen van Piastri, wat in de F1-paddock tot toenemende speculatie over opvallende twists in het zogenaamde silly season.

Op Circuit Paul Ricard gaf Alpine CEO Laurent Rossi een update over waar het team staat met betrekking tot de tweede coureur voor 2023. Hij vertelde dat Alpine momenteel bezig is om plannen te maken voor de toekomst van zowel Alonso als Piastri. "Fernando's contract loopt eind dit jaar af, dus natuurlijk zijn we met hem in gesprek. We maken scenario's voor zowel hem als Oscar, want ik weet zeker dat je hiernaar zou vragen. Het idee is dat ze allebei waardige coureurs zijn en we zouden graag zien dat ze volgend jaar allebei rijden", zei Rossi. Op de vraag of beide coureurs volgend jaar een plekje op de grid hebben, antwoordde hij: "Dat denk ik."

Alpine wil Piastri niet kwijt

Toch wilde Rossi niets kwijt over welke rijder volgend jaar op welke plek terechtkomt. Wel lijkt het team er open voor te staan om Piastri volgend jaar bij een andere renstal te stallen, al heeft Rossi daarvoor wel een belangrijke voorwaarde. "Ik sta ervoor open om Oscar uit te lenen aan een team, zolang ik hem terugkrijg. We hebben flink geïnvesteerd in Oscar, wij geloven in hem en dat is waarom hij onze reservecoureur is. Hij is een veelbelovend talent en we willen graag dat hij zijn talent binnen het team kan laten zien. Hem uitlenen aan een ander team om het nodige te leren en daarna bij ons terug te keren - zoals bij vele andere coureurs - zou een goed scenario zijn."

Williams zou dus de voornaamste kandidaat zijn om Piastri in de armen te sluiten als Alpine besluit om de regerend Formule 2-kampioen uit te lenen. De Britse renstal staat daar in principe wel voor open, al geeft teambaas Jost Capito toe dat er meer opties zijn en het dus geen uitgemaakte zaak is dat het ook echt gaat gebeuren. "Ik denk dat wij dat zouden overwegen als dat voor ons het beste is", zei Capito. "Als er een betere oplossing zou zijn, dan zouden wij daar voor gaan."