In de zomerstop verraste Fernando Alonso vriend en vijand door over te stappen naar Aston Martin. Het Britse team zocht een vervanger voor Sebastian Vettel en kwam opvallend snel tot een overeenkomst met de Spanjaard. Inmiddels heeft hij tijdens een Pirelli-bandentest zijn eerste Formule 1-meters namens Aston Martin achter de rug. De tweevoudig wereldkampioen is tevreden over wat hij tot nu toe heeft gezien van de ambitieuze formatie.

Bovendien scoort hij nog wat extra punten bij teameigenaar Lawrence Stroll. In een interview op de website van zijn nieuwe werkgever steekt Alonso namelijk de loftrompet over diens zoon Lance. Op de vraag hoe hij zich zou voelen als Aston Martin races gaat winnen nadat hij zijn helm aan de wilgen heeft gehangen, antwoordt de voormalig wereldkampioen: “Ik zou nog steeds heel erg trots zijn als het team wint zonder dat ik in de auto zit. Ik zou erg trots zijn op het proces en op mijn bijdrage aan het project. Met Lance beschikt het team over een superjonge, supergetalenteerde rijder die de mogelijkheid om wereldkampioen te worden. Om hem dat zien te bereiken en daar een rol in te hebben gespeeld, of dat nou achter het stuur is of niet, zou speciaal voor me zijn. Hij heeft de snelheid en hij heeft het talent. Dat heeft hij al vele malen laten zien, met name in natte omstandigheden. Ik herinner me zijn pole-position in Turkije en een aantal andere uitzonderlijke prestaties in de regen. Je moet wel een speciaal gevoel met de auto hebben om op dat niveau te presteren onder zulke lastige omstandigheden.”

De Canadees is geen onbekende voor Alonso, zo legt de rijder uit Oviedo uit: “Ik ken hem al elf jaar. We ontmoetten elkaar voor het eerst in 2012 toen ik voor Ferrari reed. Hij zat in de Ferrari Academy. En ik ken zijn vader Lawrence al vele jaren. Hij is een goede vriend van me. Ik ben een aantal keer bij hem thuis geweest in Canada. Daar hebben we gesport en tijd met elkaar doorgebracht.”

De Aston Martin F1-bolide voor het seizoen 2023 wordt maandagavond 13 februari om 20.00 uur gepresenteerd.