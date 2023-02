Eerste meters Alonso als Aston-coureur in 2023, ook Mercedes test in Jerez

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen komt langzaam maar zeker dichterbij. Over ruim twee weken staat de enige driedaagse wintertest op het programma. De tien F1-teams verschijnen op het Bahrain International Circuit voor het eerst op de baan met hun nieuwe creaties, waarmee een week later al de eerste race van het seizoen wordt afgewerkt. Met slechts anderhalve testdag per coureur is de voorbereidingstijd zeer gering te noemen en het is dus niet vreemd dat de teams naar manieren zoeken om hun rijders alvast warm te laten draaien. Zo heeft Ferrari ervoor gekozen om de coureurs in een oudere F1-auto te laten testen om vast in het ritme te komen.

Voor Aston Martin en Mercedes geldt dat bandenleverancier Pirelli een handje helpt om de coureurs warm te laten draaien. De twee teams werden op 7 en 8 februari op het Spaanse Circuito de Jerez verwacht voor een tweedaagse bandentest. De teams mochten in Zuid-Spanje slicks testen met het oog op het F1-seizoen 2024. Daar waar dergelijke bandentests regelmatig worden afgewerkt door test- en reservecoureurs, waren Aston Martin en Mercedes op volle oorlogssterkte naar Jerez gekomen. Bij de achtvoudig constructeurskampioen stapten zodoende Lewis Hamilton en George Russell in de W13 om de testbanden voor 2024 op hun donder te geven, terwijl Aston Martin dus met Lance Stroll en de van Alpine overgekomen Fernando Alonso in Jerez verscheen. Zij testten in de AMR22 van afgelopen seizoen.

Voor Alonso was de bandentest in Jerez een heugelijk moment, want hij reed daar zijn eerste officiële meters als Aston Martin-coureur. De wereldkampioen van 2005 en 2006 reed bij de post-season test in Abu Dhabi al in de AMR22, maar toen stond hij officieel nog onder contract bij Alpine. Deelname aan de bandentest vond de Spanjaard in ieder geval van groot belang, zo liet hij in een video op het Twitter-kanaal van Aston Martin weten. "Dagen zoals deze in Jerez zijn heel belangrijk om mezelf klaar te stomen voor Bahrein. Het is een feit dat ik altijd probeer om het maximale te geven. Ik ben nooit gedemotiveerd en ik moet ervoor zorgen dat ik me voor honderd procent geef. Ik ben klaar voor de volgende uitdaging. Dit is een bijzondere kans om voor dit team in actie te komen en ik zie dit project als een winnend project."