Waarom Alonso de Red Bull Ring niet als het probleem ziet in track limits-saga

Enkele uren na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix ging de uitslag van de race nog op de schop. Maar liefst acht coureurs kregen een tijdstraf toebedeeld vanwege het veelvuldig overschrijden van de track limits. Van dat gezelschap maakte Esteban Ocon het wel erg bont door dertig strafseconden te verzamelen. De wedstrijdleiding nam de overschrijdingen van de track limits na de race nog eens onder de loep vanwege een protest van Aston Martin. Dat protest werd niet ingediend met de intentie om concurrenten dwars te zitten, stelt Fernando Alonso in de aanloop naar de Britse Grand Prix. Het team vond namelijk dat het aantal straffen tijdens de race niet in verhouding stond tot het aantal overtredingen.

"Het was niet de bedoeling om er posities mee te winnen of tegen een bepaald team of een bepaalde coureur te vechten, het was gewoon een kwestie van gezond verstand voor het team. Ze zagen op de derde pagina de hele race rondetijden geschrapt worden. Het is dus niet iets wat beoordeeld moet worden", vertelde Alonso in Silverstone. "Toen het team besefte dat het aantal straffen niet paste bij het aantal geschrapte ronden, is het team met de lijst met verwijderde ronden naar de wedstrijdleiding gegaan omdat ze de straffen niet toepasten. Het had dus niets te maken met andere teams of coureurs. Het was gewoon... Ik denk dat het een normale gang van zaken was."

Uiteindelijk profiteerde Aston Martin wel van de uitgedeelde straffen: zowel Alonso als teamgenoot Lance Stroll schoof een plekje op, wat de renstal drie extra punten opleverde. Bovendien is het de tweede keer in 2023 dat Aston Martin met succes protest heeft aangetekend, nadat in Jeddah een tijdstraf van Alonso werd teruggedraaid. Maakt dat indruk op de Spanjaard? "Dat is goed, maar zoals gezegd protesteerden we niet tegen een rivaal of een team. We protesteerden tegen de wedstrijdleiding omdat ze de straffen niet toepasten", verduidelijkt Alonso nog maar eens. "Het is niet zo dat we naar alle ronden van iedereen en onszelf hebben gekeken om te zien of iemand er een centimeter naast zat. Het was simpelweg dat de wedstrijdleiding zei dat er 100 geschrapte ronden waren, maar dat die niet werden toegepast. Het was dus heel simpel."

Na de saga met de track limits is er al het nodige gezegd en geschreven over de rol van de Red Bull Ring. Zo adviseerde de FIA de aanleg van grindbakken in bochten 9 en 10 om problemen te voorkomen. Alonso vindt echter dat het probleem bij de coureurs zelf ligt. "Het probleem in Oostenrijk is ook niet dat ze het circuit moeten afbreken en er iets nieuws moeten aanleggen. In Monaco lukt het wel: daar komen we niet te dicht bij de muur, want dan crashen we en halen we de finish niet. In Singapore geldt hetzelfde, maar in Oostenrijk proberen tien coureurs iets meer risico te nemen dan de tien andere rijders. Uiteindelijk hebben ze daar wat seconden mee verloren, maar dat hoort erbij."