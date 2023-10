Alonso probeert Stroll te helpen vertrouwen te hervinden

Waar Fernando Alonso in de vijf races van de tweede seizoenshelft tot nu toe 34 punten scoorde, pakte teamgenoot Lance Stroll in dezelfde periode geen enkel punt. Het dieptepunt kwam in Singapore, waar hij de Grand Prix moest overslaan na een flinke crash in de kwalificatie. De Canadees worstelt om de snelheid van Alonso te matchen, al probeert de Spanjaard hem wel te helpen om het vertrouwen weer te vinden.

"We helpen hem allemaal", zegt Alonso. "Ik probeer ook mijn best te doen om mijn steentje bij te dragen. Als ik iets in de auto vind waar ik me prettiger bij voel, luister ik natuurlijk naar alle debriefings, want we zitten samen in dezelfde ruimte. Welke problemen hij ook aankaart, ik probeer dan te herinneren wat mij in het verleden zou kunnen helpen, in de afstelling of wat dan ook. We werken dus heel nauw samen om het juiste pad voor het team te vinden en met beide auto's punten te scoren."

Hoewel Stroll regelmatig snelheid tekort kwam ten opzichte van Alonso - op Monza kwam hij veertig seconden na Alonso over de finish, in Qatar was dat dertig seconden - ziet de tweevoudig wereldkampioenen wel tekenen van snelheid bij Stroll. "Hij heeft in sommige situaties extreem veel pech gehad", stelt Alonso. "Het tempo en de snelheid liggen niet ver van mij af wanneer alles normaal verloopt, zoals in Qatar en Japan, waar we binnen een tiende van elkaar zaten."

Alonso wijst als voorbeeld naar de race op Suzuka. Stroll moest daar van de zeventiende plaats komen en had een sterke inhaalrace achter de rug toen hij moest uitvallen vanwege een probleem met de achtervleugel. "Dat alles is een aanslag op je zelfvertrouwen. Het is net als in voetbal: als je net twee of drie perfecte wedstrijden hebt gehad en er ineens twee of drie verliest, begin je te stressen en probeer je te presteren in de volgende. We hebben dus een clean weekend nodig. Met name de kwalificatie is het meest intense deel van het weekend op dit moment. Alles zit in Q1 zo dicht bij elkaar. Als je een ongelukkige outlap hebt, als je iets hebt dat die ronden beïnvloedt, dan start je achteraan en is je weekend verstoord. We hebben dus gewoon een strak weekend nodig en hopelijk begint dat hier."

Compromissen

Dat dit weekend een sprintrace plaatsvindt, waardoor er slechts één vrije training is, helpt Aston Martin dan niet. Alonso geeft toe dat het lastig wordt om de AMR23 te optimaliseren, maar hij blijft optimistisch. "De grootste uitdaging voor ons is, zoals gebruikelijk, het sprintformat. Je hebt alleen VT1, dus slechts een paar ronden om je auto af te stellen. Dan moet je verdere beslissingen nemen tussen VT1 en de kwalificatie en normaliter is dat gewoon een gok dat alles prima werkt. Iets kan voor één ronde in de kwalificatie werken, maar niet voor de race op zondag."

"Je moet al deze compromissen inschatten. Dat is de uitdaging waar we voor staan, maar dat is hetzelfde voor iedereen. Laten we kijken of we het deze keer goed kunnen doen. De sprintweekenden zijn tot nu toe goed geweest voor ons. Het is niet zo dat we moeite hebben met het vinden van de afstelling of andere dingen, maar we hebben ook een aantal nieuwe onderdelen, zoals de meeste mensen. We praten over onze eigen dingen, maar ik weet dat Haas ook een nieuwe auto heeft, AlphaTauri een nieuwe vloer, Mercedes... iedereen probeert upgrades te brengen aan de auto. En dan heb je maar één sessie, wat natuurlijk niet genoeg is om alles te optimaliseren", besluit Alonso.