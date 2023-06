Het is voor het eerst in tijden dat Fernando Alonso terugkeert naar Spanje met een echt competitieve auto. Zijn laatste overwinning behaalde hij voor Ferrari in 2013 op hetzelfde circuit waar de Formule 1 komend weekend neerstrijkt. De man uit Oviedo zorgde er in zijn beginjaren voor dat de koningsklasse weer populair werd in Spanje en sindsdien zitten de tribunes op de baan nabij Barcelona vrijwel altijd vol. Dat is komend weekend niet anders. Alonso hoopt in ieder geval op veel groen in het publiek.

"De emoties zijn nog steeds hoog na het geweldige resultaat in Monaco. Nu is het echter zaak om de focus te leggen op mijn thuisrace in Spanje. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe alle Spaanse en Aston Martin-fans ons team aanmoedigen. Ik hoop op veel groen in het publiek", aldus de Aston Martin-coureur, die tweede werd in Monte Carlo achter Red Bull-coureur Max Verstappen en in zes Grands Prix al vijf keer naar het podium mocht. "We hebben, naast de tweede plek, ook al veel derde posities gepakt. De volgende stap is het hoogste treetje. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we elke sessie maximaliseren en profiteren van de kansen die we krijgen. Ik ben hier alleen niet door geobsedeerd. We gaan van elk moment genieten."

Voor de komende editie van de Spaanse Grand Prix keert F1 terug naar de originele lay-out van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dit betekent dat de laatste chicane vervalt en de laatste sector uit twee snelle rechterbochten bestaat. Dit wordt gedaan in een poging het inhalen eenvoudiger te maken. Los daarvan hebben nagenoeg alle coureurs wel bakken met ervaring met deze baan. "Het blijft een uitdaging", vervolgt de tweevoudig kampioen. "Ik ben benieuwd hoe het racen gaat zijn zonder de chicane aan het einde. Hopelijk zorgt dit voor meer inhaalmogelijkheden."