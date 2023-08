Voor een uitbundig thuispubliek pakte Max Verstappen voor de derde keer op rij de zege in de Grand Prix van Nederland. Het was zijn elfde zege van het seizoen 2023 en zijn negende op rij, waarmee hij het record van Sebastian Vettel uit 2013 heeft geëvenaard. Met die zege heeft Verstappen nu een voorsprong van 138 punten op teamgenoot Sergio Perez en 171 punten op de nummer drie, Fernando Alonso. Door die voorsprong kan Verstappen zich in Japan al voor de derde keer tot kampioen kronen, al lijkt Qatar de grootste mogelijkheid voor de 25-jarige Nederlander. Die kan bovendien nog genoeg records verbreken op weg naar zijn derde titel, waaronder meeste zeges op rij, meeste zeges in een seizoen en meeste punten in een seizoen.

Alonso stelt dat men 'soms onderschat wat Max presteert' als gevolg van zijn dominantie in de Formule 1. "Het is zo ingewikkeld om op zo'n dominante manier te winnen, in wat voor professionele sport dan ook", zegt Alonso, die achter Verstappen op de tweede plaats eindigde in Zandvoort. "Om op hetzelfde niveau te komen... wij coureurs hebben duidelijk veel zelfvertrouwen! Ik geloof dat ik het ook goed kan doen. Ik weet niet hoe het zit met Lewis [Hamilton], maar ik? Ja!", lacht de Aston Martin-coureur. "En Lewis ook. Iedereen moet in een stemming komen waarin je je verbonden voelt met de auto."

"Op een dag als vandaag voel ik dat ik op mijn best reed en dat ik 100 procent van mijn vaardigheden in de raceauto gaf. Maar misschien zat ik in Spa niet op dat niveau, of in Oostenrijk. Je hebt altijd wel het gevoel dat er ruimte voor verbetering is, je bent dan niet 100 procent tevreden met jezelf, zoals ik vandaag. Max bereikt vaker die 100 procent dan welke coureur dan ook. Daarom domineert hij zo", legt de tweevoudig wereldkampioen uit.

Na de race stelde Alonso nog dat hij een inhaalactie had kunnen wagen bij Verstappen in de slotfase van de race, die met zes ronden te gaan hervat werd na een onderbreking vanwege hevige regenval, maar dat het volgens hem beter was om dat niet te doen. "Ik ben in ieder geval blij voor Max en bij deze wil ik iedereen feliciteren. Ik overwoog een inhaalactie bij de laatste herstart, al bedacht ik me toen dat ik dan het circuit niet had kunnen verlaten, dus ik hield me koest op de tweede plek", grapte de 32-voudig Grand Prix-winnaar.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Nederland