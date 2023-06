Dankzij de regen was het voor de coureurs geen rechttoe rechtaan kwalificatie op het toch al uitdagende Circuit Gilles Villeneuve. Desondanks had Fernando Alonso er de snelheid goed in zitten en liet hij zich elke kwalificatiesessie zien. Hij bereikte Q3 en leek in zijn eerste ronde te kunnen verrassen, maar hij moest uiteindelijk twee tienden toegeven op Max Verstappen. Door een tijdsverbetering voor de Red Bull-coureur was de pole-position te ver gegrepen en uiteindelijk moest Alonso zelfs genoegen nemen met de derde tijd dankzij een uitstekende ronde van grote verrassing Nico Hülkenberg, die een tiende sneller was dan de Aston Martin-coureur.

Alonso deed het met zijn derde tijd een stuk beter dan teamgenoot Lance Stroll, die in Q2 strandde op de dertiende plek. Hij is daarom tevreden dat hij zo ver vooraan start en ziet vanaf die positie genoeg perspectief voor een goed resultaat in de race. "Het was een zeer lastige kwalificatie voor wat betreft het kiezen van de juiste band op het juiste moment", blikt Alonso terug op de kwalificatie, waarin de baan in eerste instantie opdroogde maar in Q3 juist steeds natter werd. "Die derde plek accepteren we, het is een goede uitgangspositie."

In de race zal de tweevoudig wereldkampioen eerst moeten afrekenen met Hülkenberg, al bleek in Spanje al dat de Haas VF-23 met name in de race worstelt om de banden te managen. Vervolgens zal het vizier gericht zijn op de blauwe RB19 van kampioenschapsleider Verstappen. "Ik denk dat we morgen wel druk kunnen uitoefenen", klinkt Alonso strijdvaardig. "Zij hebben tot nu toe erg makkelijke zeges gepakt, hopelijk zullen ze er morgen wat harder voor moeten werken." Wat dat volgens Alonso concreet inhoudt? "Dat we de hele tijd twee seconden achter hen rijden, niet twintig..."

