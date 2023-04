Fernando Alonso huiverig voor nieuw format F1-sprintweekend

Dit weekend staat de eerste Formule 1-sprintrace van 2023 op het programma en F1 heeft in de aanloop naar de actie in Azerbeidzjan het format van het sprintweekend veranderd. De kwalificatie op vrijdag bepaalt vanaf nu de startopstelling voor de Grand Prix op zondag, terwijl een 'sprint shootout' op zaterdagochtend de startgrid voor de sprintrace later die dag vormt. De tweede vrije training komt hierdoor te vervallen, waardoor er slechts een uur voorbereidingstijd overblijft.

Fernando Alonso rijdt sinds dit F1-seizoen voor Aston Martin en mocht in drie Grands Prix al drie keer naar podium. De tweevoudig wereldkampioen zit nu weer bij een formatie die vooraan meedoet en is juist daarom bang dat er sneller grote fouten worden gemaakt. Daarnaast kan grote schade ook nog eens de race op zondag beïnvloeden. "Een foutje is snel gemaakt", zegt hij. "Aan het einde van Q3 hebben we genoeg geoefend en is het mogelijk een rondje goed samen te brengen, maar als je in Q1 te laat remt en crasht, dan zal het er niet goed uitzien. Helemaal in Baku is er weinig ruimte voor fouten. Dit weekend is er dus een grote kans op het maken van fouten. Die moeten we zien te vermijden. Met een competitieve auto heb je alles te verliezen met bijvoorbeeld een nieuw format, een natte race of natte kwalificatie. Dat vind ik wel lastiger in vergelijking met voorgaande jaren."

De 41-jarige coureur herhaalt dat Aston Martin alleen kan winnen door fouten van Red Bull Racing en dat zijn team het nieuwe format rustig moet aanvliegen. Alonso hoopt dat de achtervleugel met weinig downforce die het team heeft meegebracht, de AMR23 een hogere topsnelheid geeft, maar zegt ook dat Aston Martin genoegen moet nemen met een lagere puntenfinish als er niet meer mogelijk is.

"Ik zie geen kans er voordeel uit te halen of iets te verzilveren. Het ligt er met name aan of Red Bull een fout maakt. Het wordt een weekend van fouten vermijden, niet een weekend waarin we iets speciaals kunnen doen", gaat hij verder over het format. "We moeten het voorzichtig aanvliegen. We weten niet of de achtervleugel met weinig weerstand genoeg gaat zijn om bij de toppers te blijven. Nu komt het meest interessante deel van het seizoen. We zijn ons er echter van bewust dat als we zesde of zevende kunnen worden, we dat moeten aanpakken. Dat zijn ook wellicht meer de posities waar we thuishoren. We geven alleen niet op, blijven Red Bull uitdagen en proberen een race te winnen."