Alonso gefrustreerd door acties Ricciardo en Leclerc

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso was de race op de Red Bull Ring vanaf de veertiende plek gestart, achter Daniel Ricciardo en Charles Leclerc. Door laat te remmen, probeerde Alonso het tweetal aan de binnenkant van bocht 1 te passeren. Ricciardo en Leclerc zaten aan de buitenkant en reden zo wijd dat ze over de gele sausage kerb en buiten de baan kwamen. Het resultaat was dat ze Alonso konden voorblijven. De manoeuvre leidde tot een boze reactie van Alonso over de teamradio. Volgens de Spanjaard had Ricciardo zelfs “drie of vier posities gewonnen” en dus verwachtte hij dat de wedstrijdleiding zou ingrijpen.

Hoewel de stewards het incident bekeken, werd het niet formeel onderzocht en dus konden Ricciardo en Leclerc positie behouden. De McLaren-coureur had al direct vier plaatsen gewonnen en eindigde uiteindelijk als zevende, drie plekken voor Alonso. Leclerc werd achtste.

Na de race in Oostenrijk verklaarde de coureur uit Oviedo dat het niet voor het eerst was dat hij in bocht 1 de binnenkant had gekozen en dat er aan de buitenkant coureurs de track limits hadden overschreden. “We hebben hier twee keer geracet in twee weekends. Ik was de enige die bij de start auto's inhaalde en heel laat remde in bocht 1 aan de binnenkant”, aldus een gefrustreerde Alonso. “Dit keer haalde ik Ricciardo en Leclerc in en vervolgens gingen zij off-track bij het uitkomen van bocht 1. Ze kwamen vervolgens niet alleen voor mij uit, maar daar daarna hadden ze ook nog [het voordeel van] een slipstream op de volgende auto.”

“Ik voelde dat dat vandaag weer heel oneerlijk was. Dat was vorig weekend ook al zo, maar vandaag zat ik in bocht 1 voor Charles en Daniel, en ik kwam die bocht vijftig meter achter Ricciardo uit. Ik was de enige die de bocht [aan de binnenkant] nam, dus dan voel je je een beetje dom”, vervolgde Alonso. Hij dacht dat als hij in die eerste ronde voor Ricciardo en Leclerc had kunnen blijven, hij misschien wel zevende of achtste had kunnen worden, in plaats van tiende. “Ik ben vandaag als veertiende gestart. Als je in de eerste ronde op P11 of P12 ligt dan kun je nog steeds op P8 of P7 finishen.” En dat waren precies de posities waar Ricciardo en Leclerc waren gefinisht.