Wolff en Ricciardo in koor: "F1 kan leren van Alonso-demo in R25"

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi werkte Alonso meerdere ronden achter het stuur van de R25 af. Het gierende geluid was zelfs in de persconferentiezaal nog goed te horen en maakte indruk op de huidige coureurs. "Die gierende motor heeft echt de 'wauw-factor'. Tegelijkertijd heeft die ook een bepaalde 'angst-factor'. Iedere rookie die in een V10 stapt, is volgens mij veel meer onder de indruk dan in een V6", legt Ricciardo aan onder meer Motorsport.com uit.

Gevraagd of de Formule 1 dat geluid ook echt nodig heeft, vervolgt de Australiër: "Dat denk ik wel ja. In ieder geval als je kijkt naar de betrokkenheid van fans. Nogmaals, het is de 'wauw-factor' hè. Ik weet nog goed dat ik met mijn vader naar de Formule 1 ging in Melbourne. Ik herinner me ook nog hoe we bij het hotel uit de taxi stapten en het geluid van de F1-auto's al hoorden. We keken elkaar aan en kregen kippenvel. Dat is nou die 'wauw-factor'. Begrijp me niet verkeerd hoor: de auto's van nu zijn ook snel. Maar het is net als bij een straaljager. Als een F18 elektrisch zou zijn, dan was het toch allemaal een stuk minder indrukwekkend?"

Wolff deelt die mening tot op zekere hoogte wel, maar concludeert tegelijkertijd dat de Formule 1 niet meer terug kan naar V10-motoren. "Die auto van Alonso met een V10-motor erin is toch ook een soort relikwie uit het verleden, toen het verminderen van de CO2-uitstoot nog geen thema was en elektrische mobiliteit nog niet eens bestond", legt de Mercedes-teambaas uit. "We zijn nu een nieuw tijdperk ingegaan en dat betekent dat je compromissen moet sluiten. Maar ik ben het er wel mee eens dat die auto uit 2005 er zeer spectaculair uitzag. Die bleek erg wendbaar, klein, 105 kilo lichter en natuurlijk met zo'n gierende motor."

Alhoewel niet alle aspecten volgens de Oostenrijker passen in de huidige tijdsgeest, vindt hij wel dat de Formule 1 kan leren van de demorun. "Als je de TV-beelden van Alonso zag, dan leek het alsof hij veel sneller was dan de huidige auto's, terwijl dat niet zo is. Dus daar kunnen we zeker iets van leren." Wat dat precies is, vindt Wolff echter lastig onder woorden te brengen. "We moeten goed analyseren waarom het er zo aantrekkelijk uitzag. Ik dacht eerst dat het om de audiovisuele beleving zou gaan. Maar later zag ik foto's - zonder geluid dus - en toen zag het er nog steeds fantastisch uit. Dus waar zit dat verschil dan in? Dat moeten we analyseren. We hebben allemaal een belang in deze sport en moeten de zaak dus verbeteren waar het kan."