Alonso geniet van demo met Renault R25: 'Dit is wat F1 nu mist'

Renault komt dit weekend voorlopig voor het laatst onder die naam aan de start in de Formule 1. Voor volgend jaar wordt het team omgedoopt tot Alpine. Om de F1-deelname van Renault klank bij te zetten mocht Alonso, die in 2005 en 2006 wereldkampioen werd met het Franse merk, een demonstratie houden met de Renault R25 uit 2005. Alonso, die volgend jaar naar het team uit Enstone terugkeert, ging de baan op met de originele wagen uit 2005, inclusief brullende V10-motor, maar wel met huidige slicks van Pirelli.

Die beelden gingen al snel de wereld rond en werden op Twitter alleen al een miljoen keer bekeken. Volgens Alonso komt dat omdat de meeste fans met heimwee terugdenken aan het rauwe geluid van de V10-motoren, die populairder zijn dan de huidige V6-turbohybrides. "Dat is iets wat we momenteel missen", vertelde Alonso. "Ik denk dat niet alleen de fans dat geluid missen, maar ook iedereen in de paddock. We missen de Formule 1 waar we als kind verliefd op werden. Ik denk dat het daarom speciaal was voor iedereen om deze wagen op circuit mee te mogen maken. Niet alleen de monteurs van Renault, maar iedereen kwam een kijkje nemen in de pitlane."

De snelste tijd van Alonso was naar verluidt een 1.39, slechts twee seconden trager dan de langzaamste tijd uit de kwalificatie van Nicholas Latifi. De huidige wagens zijn iets sneller, al lijkt dat op televisie niet altijd zo. "We rijden ongeveer dezelfde tijden als de huidige wagens in race-afstelling. Het voelt heel snel en en het geluid is fantastisch", aldus Alonso. "Achter het stuur voel je de vibraties. Het is een heel lichte wagen, dus je voelt alles. Het is een geweldig gevoel. Ik heb nu een masker op, maar daarachter heb ik een grote grijns op mijn gezicht. Die krijg je er tot het einde van dit jaar ook niet meer af."

Alonso trapte dus behoorlijk door in zijn geliefde R25 ondanks het feit dat het een demorun betrof. Daar is een simpele verklaring voor: "Ik kan simpelweg niet traag rijden met deze auto. Elke keer ik in deze cockpit kruip, komen alle herinnering weer boven en dan voelt het heel normaal aan om snel te rijden. Het is geweldig om die snelheid te voelen. Ik weet dat het een oudere wagen is, maar het is de perfecte auto voor mij."