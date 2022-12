Fernando Alonso besloot eind 2018 de Formule 1 (tijdelijk) vaarwel te zeggen om zich op andere raceklassen te storten. De Spanjaard reed in het WEC, het IMSA, deed mee aan de Indy 500 (2017 en 2020) en nam deel aan de beroemde Dakar Rally. Uiteindelijk bleef de Formule 1 kriebelen en maakte hij zijn rentree in 2021 bij Alpine. De formatie uit Enstone was hem niet onbekend. Eerder in zijn loopbaan bracht Alonso twee periodes door bij Renault, de voorloper van Alpine. De Spaanse coureur was bij zijn rentree niet de jongste meer en menigeen twijfelde of de man uit Oviedo het niveau nog aankon. In de afgelopen twee seizoenen bewees Alonso meermaals nog steeds tot de top van de autosport te behoren.

In het verleden hebben meerdere mensen een comeback gemaakt. Zo stopte Kimi Raikkonen na 2009 meerdere seizoenen met de Formule 1, maar kwam in 2012 terug. Dat deed ook Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen vertrok eind 2006 bij Ferrari, maar keerde in 2010 terug en ging aan de slag bij Mercedes. Daar kon de F1-icoon geen potten breken. Hij finishte in drie seizoenen slechts een keer op het podium - Valencia 2012 - en moest vaak zijn meerdere erkennen in Nico Rosberg.

Alonso doet het wat betreft een stuk beter en is blij dat zijn comeback niet zo verloopt als die van Schumacher. "Ik herinner me Michael. Toen hij terugkwam was hij volgens mij niet 100 procent meer. Althans, dat gevoel had ik", zegt Alonso. Ook bij Raikkonen merkte de Spanjaard dat het aan motivatie ontbrak. Daarom was de toekomstig Aston Martin-coureur ook sceptisch over zijn eigen situatie. "Ik heb veel zelfvertrouwen, maar ik was er niet 100 procent zeker van dat ik snel genoeg zou zijn om op het hoogste niveau te rijden. Vorig jaar (2021) was ik in ieder geval niet op mijn best. Het voelde soms ongemakkelijk. Ik had wat uitdagingen te overwinnen. Dit jaar was ik echter bijna 100 procent!"

Toch scoorde Alonso in zowel 2021 als 2022 81 punten. Goed genoeg voor respectievelijk de tiende en negende plaats in het kampioenschap. "Ik ben tevreden over de afgelopen twee jaar. Dit geeft me momentum voor de toekomst. Ik ben Alpine erg dankbaar dat ik deze kans kreeg." Alonso vervolgt zijn loopbaan vanaf 2023 voor meerdere jaren bij Aston Martin.