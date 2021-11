“Alonso is de beste rijder van het veld”, vindt Prost

De Grand Prix van Qatar leverde weer een unicum op in de Formule 1: met Fernando Alonso mocht alweer de dertiende rijder van het jaar het podium beklimmen. De Spanjaard finishte op het Losail International Circuit als derde, zeven jaar, drie maanden en vijfentwintig dagen na zijn laatste ereplaats. Waar de ogen vooral gericht zijn op de zinderende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, breekt voormalig Formule 1-kampioen Alain Prost een lans voor de Spanjaard.

“Wat mij betreft is hij de beste rijder van het veld. Het overzicht dat hij heeft is ongelofelijk, net als het gevoel voor de banden, wat hij voor feedback geeft over de auto en hoe hij de engineers voedt”, zei Prost in gesprek met Auto, Motor und Sport. Menigeen reageerde sceptisch toen de rentree van de Spanjaard bekendgemaakt werd. Ook Prost geeft toe getwijfeld te hebben: “Fernando heeft me keer op keer verteld dat hij een ander mens geworden is. Ik moet toegeven: hij heeft gelijk. Hij stelt zich volledig in dienst van het team en dat doet het team goed.”

Alonso voelt zich klaar voor F1-titelstrijd

Het doel van de tweevoudig wereldkampioen voor de komende jaren is duidelijk: nogmaals meedoen om de hoofdprijzen. Een titelstrijd met Lewis Hamilton en Max Verstappen ziet Alonso wel zitten, zo liet hij na zijn podiumplaats in Qatar weten: “Het is lastig te voorspellen wat er de komende jaren gaat gebeuren, maar ik zou ontzettend graag in een gevecht met hen verwikkeld zijn. Volgend jaar is een grote ‘reset’, dus het is aan ons om een snelle wagen te produceren. Het is niet zoals dit jaar, wat een continuering van het afgelopen seizoen is. Voor 2022 heeft iedereen dezelfde kaarten in handen, dus we moeten het slimmer spelen en hopelijk een snelle auto produceren. Als we in die positie verkeren, voel ik me klaar om de strijd aan te gaan. We zullen zien.”

