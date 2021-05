De Spaanse racelegende Fernando Alonso keerde dit seizoen na twee jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Na drie races lijkt het erop dat de Spanjaard nog niet helemaal zijn draai heeft weten te vinden bij Alpine, een euvel dat ook de van team gewisselde coureurs Daniel Ricciardo (van Renault naar McLaren), Sebastian Vettel (van Ferrari naar Aston Martin), Sergio Perez (van Racing Point naar Red Bull) en Carlos Sainz (van McLaren naar Ferrari) lijkt te treffen.

Hoewel Alonso begrijpt dat de kranten en websites gevuld moeten worden, is hij het niet eens met de stelling dat de nieuwkomers bij een team het dit jaar extra moeilijk hebben. Dat laat hij in een interview met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com, weten. “Nee, ik denk dat ik op een punt in mijn leven ben aangekomen waarop ik me goed voel en ik in staat ben om beter te rijden dan ooit. Maar dat betekent niet dat je geen moeilijkheden tegenkomt als je aan een nieuw avontuur begint, of [in dit geval] aan een comeback.”

Geen sprake van gewenningsproblemen

Alonso geeft toe dat hij in Imola een mindere race had, maar er in Bahrein (uitvalbeurt wegens oververhitte remmen) en Portugal (P8) gewoon goed bij zat. “Ik had één weekend waarin ik me niet helemaal op mijn gemak voelde, in Imola. Ik ben de eerste om toe te geven dat ik daar niet 100 procent was, dat ik me niet op mijn gemak voelde en waarschijnlijk ondermaats presteerde. Maar het was één race en dan ook nog een race die ik met twee tienden van een seconde achter mijn teamgenoot eindigde! Het probleem is echter dat er in de Formule 1 veel media zijn en er helaas twee weken zaten tussen de races. Als het back-to-back was geweest [tussen Imola en Portugal] dan zou er veel minder over gepraat zijn.”

En dus verwijst Alonso het argument dat een aantal coureurs maar moeilijk kan wennen bij hun nieuwe werkgever naar het rijk der fabelen. “Het is een samenloop van omstandigheden dat niet alleen ik, maar ook een paar andere coureurs niet helemaal zeker waren in Imola. Sommigen van hen zijn dit jaar van team veranderd en dat was een toeval dat veel geruchten veroorzaakte. Maar over het algemeen ben ik er niet al te veel mee bezig, ik maak me er niet te veel zorgen over.”

Hecht middenveld vereist perfectie

Ondanks dat Alonso zich dus op zijn gemak voelt bij Alpine, verwacht hij dat het seizoen 2021 een grote uitdaging voor hem zal vormen, maar dan om heel andere redenen. “Het is dit jaar vooral een uitdaging vanwege de tijdsverschillen in het middenveld. Die waren er altijd al, maar de positie van je team stond meestal wel zo’n beetje vast. Als je een super weekend had en 105 procent presteerde of een slecht weekend van 90 procent dan varieerde het zo’n beetje tussen de negende en elfde plek. Terwijl je dit jaar – met het middenveld zoals het nu is en als je niet perfect presteert – zomaar zevende of vijftiende kunt staan, met een verschil van twee tienden van een seconde. Dus we moeten elk weekend voor perfectie gaan.”

Gelukkig wacht voor Alonso komend weekend zijn thuisrace in Spanje, een Grand Prix die hij twee keer won, in 2006 en 2013. Vooral aan die eerste overwinning bewaart hij goede herinneringen: "Wat we in 2006, 2007 op de tribunes zagen, zullen we nooit meer zien. Op dat compleet blauwe circuit winnen was geweldig. Ik denk dat 2006 iets is wat ik zeker nooit meer zal meemaken."

Alonso op weg naar zijn eerste overwinning in Spanje (2006)

Fernando Alonso