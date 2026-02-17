Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1 Wintertest Bahrein I

Fernando Alonso: Adrian Newey is niet vergeten hoe hij F1-auto moet ontwerpen

Fernando Alonso gelooft erin dat Aston Martin de povere start bij de Formule 1-wintertests achter zich kan laten. Hij spreekt zijn vertrouwen uit in teambaas en topontwerper Adrian Newey.

Bjorn Smit Ronald Vording
Gepubliceerd:
Adrian Newey, Aston Martin Racing-teambaas

Foto door: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Aston Martin is niet geweldig uit de startblokken gekomen onder het nieuwe Formule 1-reglement. Hoewel de tegenvallende rondetijden van de AMR26 in dit stadium nog niet veel zeggen, doet de productiviteit tijdens de eerste testsessies dat wel. En ook op dat gebied loopt de Britse renstal op dit moment achter de feiten aan.

Omdat Aston Martin laat begon met de ontwikkeling van de nieuwe bolide, leidde dat ertoe dat het team pas op de vierde dag van de shakedown in Barcelona in actie kon komen. Bij de test in Bahrein van vorige week kwam de nieuwe auto wel drie dagen in actie, maar vooral Lance Stroll werd op zijn twee testdagen gehinderd door technisch malheur. Hierdoor bleef Aston Martin steken op slechts 208 ronden, veruit het laagste aantal van alle teams.

Meer over Aston Martin:

Fernando Alonso kon donderdag relatief probleemloos 98 ronden rijden, maar was ook de langzaamste coureur van de week. Stroll eindigde slechts één plekje voor hem op de gecombineerde ranglijst, waardoor Aston Martin ook het langzaamste team was. Toch maakt Alonso zich vooralsnog niet bijzonder veel zorgen, aangezien zijn werkgever beschikt over topontwerper Adrian Newey.

Alonso houdt dus vertrouwen in Aston Martin. "Vooral qua chassis", benadrukt de tweevoudig wereldkampioen. "Met de power unit is het iets lastiger, omdat we de reglementen nog niet helemaal begrijpen en nog niet weten wat nodig is. Maar wat betreft het chassis zijn er geen vraagtekens. Nadat Adrian de sport in de afgelopen dertig jaar heeft gedomineerd, is hij niet alles in één jaar vergeten."

"Ik weet niet waar we staan qua chassis en gripniveau, maar zelfs als we nu niet op 100 procent zitten, gebeurt dat binnenkort wel omdat we de problemen met de power unit gaan oplossen. We moeten het tijd geven en te weten komen waar we staan. Als we achter liggen, moeten we zo snel mogelijk beter worden."

Lof voor leiderschap Newey

Met zijn reactie op de povere test in Bahrein heeft Newey ook de nodige indruk gemaakt op Aston Martin, zo stelt ambassadeur Pedro de la Rosa. "We zijn dezelfde mensen, we zijn niet veranderd. Het enige verschil is dat sinds Adrian is gekomen, zijn leiderschap onbetwistbaar is. Dat is het grootste verschil. Ik voelde het bijvoorbeeld gisteren, na een zeer moeilijke testdag hier in Bahrein", legt de voormalig F1-coureur uit.

Er is werk aan de winkel bij Aston Martin, maar er is ook veel vertrouwen in Adrian Newey.

Er is werk aan de winkel bij Aston Martin, maar er is ook veel vertrouwen in Adrian Newey.

Foto door: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Hij sprak tijdens de technische debrief en zijn leiderschap is zo sterk dat het hele team precies weet wat het moet doen. Dat is heel anders dan in voorgaande jaren, toen iedereen zijn eigen theorie kon hebben over bepaalde zaken. Adrian is heel duidelijk over wat er moet gebeuren en niemand steekt zijn hand op om hem tegen te spreken. Daardoor heb je een enorme hoeveelheid middelen die allemaal in dezelfde richting werken."

"Ik weet dat het misschien niet overtuigend klinkt, maar geloof me: daar zitten en naar hem luisteren was voor ons allemaal enorm inspirerend. Vooral wanneer dingen misgaan. Als alles goed gaat, heb je geen leider nodig. Het is wanneer het fout gaat."

De la Rosa sluit zich ook aan bij de conclusie van Alonso dat er nog altijd vertrouwen in een ommekeer is bij Aston Martin. Van paniek is er dan ook geen sprake, al ziet de Spanjaard ook dat de tevredenheid vanzelfsprekend ver te zoeken is.

"Ik denk dat het een keerpunt is om Adrian in het team te hebben. Laten we eerlijk zijn: we zijn niet tevreden. Niemand is tevreden als je twee seconden langzamer bent dan je had verwacht", aldus De la Rosa. "Maar het is ook waar dat niemand zich zorgen maakt. Dat is het verschil. We zijn niet blij, maar we denken niet: 'dit is het dan, dit komt nooit meer goed'."

