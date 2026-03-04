De Formule 1 betreedt dit weekend in Melbourne grotendeels onbekend terrein, met nieuwe auto’s die gebouwd zijn volgens een al even nieuw reglement dat nog in een vroege ontwikkelingsfase zit. Het is dan ook niet verrassend dat er al volop discussie is over de vraag of de serie de juiste richting heeft gekozen. Die discussie krijgt nog meer gewicht wanneer coureurs zich uitspreken – vooral wanneer die voornamelijk negatief zijn.

Tegelijkertijd kan het bedenkelijk overkomen wanneer juist degenen die het meest profiteren van de groeiende populariteit en commerciële successen van het kampioenschap, het publiekelijk ondermijnen. Aan de andere kant bestaat het risico dat mogelijke problemen worden genegeerd als echte zorgen niet worden uitgesproken.

Onze internationale redactie debatteert over de vraag of Formule 1-coureurs gelijk hebben wanneer zij hun zorgen zo openlijk uiten.

Kritiek moet constructief zijn

Roberto Chinchero, Motorsport.com Italië:

Het is niet eenvoudig om een duidelijk standpunt in te nemen over deze kwestie. Er bestaat geen twijfel over het belang van het recht op kritiek en meningsuiting, ook voor de hoofdrolspelers van een sport – dat staat buiten kijf. Een deel van de vooruitgang die de Formule 1 in de loop van haar geschiedenis heeft geboekt, is ook mogelijk geweest dankzij de publieke uitspraken van haar meest prominente coureurs, die kwesties onder de aandacht konden brengen die voorheen grotendeels onbekend waren bij het grote publiek. De strijd voor veiligheid die Sir Jackie Stewart in de jaren '70 lanceerde, ging niet zonder persoonlijke offers, maar zijn kritiek raakte de kern en droeg bij aan betekenisvolle veranderingen.

Sir Jackie Stewart met Jos Verstappen Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Microfoons en camera's kunnen zowel een aanwinst als een last zijn – het verschil zit hem in wat er wordt gezegd. Coureurs mogen kritiek uiten op de Formule 1; sterker nog, dat moeten ze doen wanneer dat nodig is. Maar om een systeem of een specifiek probleem aan de kaak te stellen, is een gedegen en vooral volledig begrip nodig. Laten we duidelijk zijn: in de Formule 1, net als in andere sporten, kunnen alleen de leidende figuren – degenen die een status hebben bereikt waardoor ze zonder angst voor repercussies kunnen spreken – het zich echt veroorloven om met de vinger te wijzen naar degenen die de leiding hebben. Maar ervaring in een sport garandeert niet altijd een correct, laat staan constructief, perspectief.

De recente opmerkingen van Max Verstappen en Lewis Hamilton over de auto's van 2026 zijn een voorbeeld van destructieve kritiek. Het probleem is niet dat twee wereldkampioenen ervoor hebben gekozen om kritiek te leveren op een systeem waarvan zij deel uitmaken, maar eerder dat zij de media instinctieve en impulsieve oordelen gaven na slechts drie halve dagen op het circuit.

Het valt niet te ontkennen dat de twijfelachtige technische basis van de nieuwe regelgeving voor power units een aanzienlijke uitdaging vormt voor de Formule 1, die nu worstelt met een elektromotor die te groot is in verhouding tot zijn oplaadcapaciteit. Van twee wereldkampioenen als Max en Lewis mag men echter meer verwachten dan een destructieve soundbite – misschien een analyse van de oorzaken van het probleem of een visie op een mogelijke oplossing. Het reduceren van de discussie tot de beschuldiging dat zij de hand bijten die hen voedt, mist de kern. Als dat het enige criterium was, zou niemand in de Formule 1 ooit het recht hebben om ergens over te klagen.

Het is terecht dat Verstappen en Hamilton deze zorgen onder de aandacht brengen, maar een meer constructieve, analytische benadering zou wenselijk zijn – iets dat verder gaat dan Lewis' "GP2-gevoel" of Max' "Formule E op steroïden". Beide coureurs zijn, wanneer ze dat willen, in staat tot scherp inzicht en zorgvuldig afgewogen woorden. Wanneer ze in plaats daarvan kiezen voor een frontale aanval op het systeem, creëren ze uiteindelijk twee problemen: één voor de Formule 1, die onder vuur ligt van zijn eigen hoofdrolspelers, en één voor zichzelf, omdat ze ervan worden beschuldigd zich te richten op de sport die hen tot wereldwijde beroemdheden en multimiljonairs heeft gemaakt. Vanuit dat perspectief bekeken, komt niemand echt als winnaar uit de bus.

"Hun stem moet worden gehoord"

Isa Fernandes, Motorsport.com Brazilië:

Voor mij hebben coureurs absoluut het recht om kritiek te leveren op de Formule 1, want uiteindelijk zijn zij het die in de auto stappen en een show neerzetten voor de fans, sponsors en een wereldwijd publiek. Regels veranderen, auto's worden opnieuw ontworpen en hele concepten worden herzien om het spektakel te verbeteren, voornamelijk voor degenen die van buitenaf toekijken. Maar hoe vermakelijk of aantrekkelijk iets ook lijkt voor het publiek, het schiet uiteindelijk tekort als die tevredenheid niet wordt gedeeld door de coureurs zelf. Zij zijn degenen die achter het stuur zitten, hun leven riskeren en het elk weekend op het circuit uitvechten. Hun stem moet worden gehoord, of het nu lof of kritiek is, want als zij niet tevreden zijn, weegt de rest minder zwaar.

Lewis Hamilton geldt als een van de meer uitgesproken persoonlijkheden in F1. Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Kritiek maakt deel uit van het proces dat de sport in evenwicht houdt en laat evolueren. Het is een manier om ervoor te zorgen dat de Formule 1 leuk en eerlijk blijft voor alle betrokkenen. Vaak gebruiken coureurs openbare platforms om hun mening krachtiger te verwoorden, wat leidt tot noodzakelijke debatten over voortdurende veranderingen en transformaties binnen het kampioenschap. Formule 1 is een sport, en net als elke andere sport hebben de belangrijkste hoofdrolspelers zowel de autonomie als de verantwoordelijkheid om deze in twijfel te trekken wanneer zij van mening zijn dat dit het collectieve belang ten goede komt.

Laat ze praten

Fabien Gaillard, Motorsport.com Frankrijk:

Ik ben geen voorstander van absolute vrijheid van meningsuiting in het algemeen – er moeten zowel wettelijke als morele grenzen zijn – maar voor de Formule 1 in het bijzonder is mijn mening eenvoudig: laat ze praten.

Bovendien is kritiek op de F1 bijna een sport op zich. Ik weet niet of er veel andere wereldwijde sporten zijn die zo vaak en zo hard worden bekritiseerd als de Formule 1 vanwege hun fundamentele aspecten. We zijn gewend aan deze vorm van zelfkritiek; we worden er voortdurend aan blootgesteld, en de recente opmerkingen van Verstappen of Hamilton zijn slechts nieuwe episodes in deze voortdurende saga. De kracht van de F1 is dat ze nog steeds zal bestaan wanneer zij met pensioen gaan.

Ik wil niet meteen in de ietwat clichématige uitdrukking vervallen dat "slechte publiciteit nog steeds publiciteit is", maar daar zit ook een kern van waarheid in. Het zal misschien niet door iedereen met enthousiasme worden ontvangen, maar als het gaat om de regels voor 2026 en de start van het seizoen, zal er enorme nieuwsgierigheid zijn om te zien of het rijden, kwalificeren en racen in de F1 zo catastrofaal zal zijn als sommigen voorspellen.

Ook Max Verstappen durft zich uit te spreken over de gang van zaken in de Formule 1. Foto door: Sona Maleterova / Getty Images

Uiteindelijk heeft de F1 lang geleden onder het feit dat het niet altijd meer dan 1 uur en 40 minuten verveling per twee weken kan produceren. Het is dus niet per se een slechte zaak voor de sport – en voor ons in de media, laten we eerlijk zijn – dat belangrijke spelers, vooral stercoureurs, voor entertainment zorgen en de discussie aanwakkeren met "controversiële" uitspraken buiten de baan. Dat hoort ook bij het grote circus.

En als we helemaal eerlijk zijn, moeten we niet vergeten dat de recente heropleving van de populariteit van de sport rond 2019-2020 zijn oorsprong vond, in een context waarin er veel kritiek was op de F1, de motoren en het vermogen om iets beters te produceren dan processies aan het einde waarvan Mercedes gemakkelijk een dubbelslag scoorde. Degenen die erbij waren na de Grand Prix van Frankrijk in 2019 herinneren zich dat waarschijnlijk nog wel.

Het is een verplichting, geen recht

Mike Mulder, Motorsport.com Nederland:

Coureurs hebben niet het recht om dat te doen; ze zijn ver zelfs toe verplicht. De coureurs zijn de enigen die echt begrijpen wat sommige van deze nieuwe regels inhouden – zij zijn degenen die in de auto zitten, de risico's nemen en hun leven op het spel zetten.

Er is natuurlijk een dunne grens tussen opbouwende kritiek en het belachelijk maken van de sport of de regels. Maar laten we duidelijk zijn: feedback is geen gebrek aan respect - het is noodzakelijk. Als coureurs zich niet uitspreken over problemen die alleen zij uit eerste hand kunnen ervaren, wie dan wel?

Het 'klagen' noemen, gaat volledig voorbij aan de kern van de zaak. Het gaat om verantwoordelijkheid en verbetering. En ja, ik begrijp waarom sommige mensen bepaalde opmerkingen te direct vinden. Die directheid is misschien niet altijd even prettig, maar zolang het niet beledigend of persoonlijk is, moet het worden verwelkomd – niet afgewezen.

Vrijheid van meningsuiting – voor iedereen

Khaldoun Younes, Motorsport.com Midden-Oosten:

Ik heb altijd geloofd in het recht op vrijheid van meningsuiting voor alle partijen, zodat het publiek zijn eigen mening kan vormen over de kwesties die aan de orde zijn.

Er is tijdens de tests in Bahrein veel gezegd over de startprocedure. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Wat de sport in het algemeen betreft – of F1 in het bijzonder – willen mensen natuurlijk de mening van de atleten over verschillende onderwerpen horen, aangezien zij de 'ridders' van deze sport zijn. We zijn ons allemaal bewust van de politieke en commerciële spanningen die kunnen ontstaan als een mening viraal gaat (Alonso's opmerking over de 'GP2-motor' is een berucht voorbeeld), maar tegelijkertijd vind ik het cruciaal dat mensen die bij de sport betrokken zijn, hun mening kunnen uiten, omdat zij zich midden in de actie bevinden.

Ik ben dus een groot voorstander van vrije meningsuiting voor alle partijen, inclusief teams, CEO's, teambazen en de coureurs, natuurlijk. En laat dan het publiek zelf een mening vormen over wat er gebeurt in hun favoriete sport.

Misschien hebben ze gelijk over 2026

Jose Carlos de Celis, Motorsport.com Spanje:

Ja, als het constructieve kritiek is die niet wordt ingegeven door eigenbelang.

Wij journalisten doen ons werk, het publiek consumeert het spektakel en de Formule 1 en de FIA organiseren het, maar zonder de teams en coureurs zou de industrie niet kunnen doorgaan. Daarom is het logisch en noodzakelijk dat de hoofdrolspelers inspraak hebben in de competitie. Het product moet immers iets zijn waarmee zij zoveel mogelijk spektakel kunnen creëren.

George Russell met Formule 1-baas Stefano Domenicali. Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Natuurlijk moet de kritiek constructief zijn en echt gericht op verbetering – niet alleen geuit wanneer de regels in het nadeel zijn van een coureur of wanneer een auto niet past bij hun rijstijl. En het is ook belangrijk om te onthouden dat het één ding is om te zeggen "de regels zijn waardeloos" en iets heel anders om de persoon die ze heeft opgesteld persoonlijk aan te vallen, ook al kunnen coureurs soms in de verleiding komen om dat te doen.

Alle coureurs moeten kritiek kunnen uiten op de F1, maar wanneer ervaren stemmen als Hamilton, Alonso of Verstappen zich uitspreken, moet het kampioenschap luisteren en nadenken over hoe het kan verbeteren. En wat 2026 betreft, hoewel we nog steeds de echte races moeten zien om een goed oordeel te kunnen vellen, lijkt het erop dat de coureurs – en anderen – gelijk hebben met hun kritiek op de nieuwe regels.