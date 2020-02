F1 steunt getroffenen bosbranden Australië met speciale veilingen

Tijdens de veiling gaan onder meer speciale meet-and-greets en exclusieve merchandise onder de hamer. Alle items zijn gedoneerd door de Formule 1-teams en -coureurs. De spullen die worden geveild zijn onder andere handschoenen en schoenen die Daniel Ricciardo in 2019 droeg, de helm die Kevin Magnussen tijdens de Grand Prix van Australië in maart zal dragen, en racepakken van Alexander Albon, Max Verstappen, Romain Grosjean en Daniil Kvyat.

Wat de meet-and-greet ervaringen betreft, zal een aantal teams tijdens het Australische Grand Prix-weekend coureurs en personeel beschikbaar stellen aan de winnende bieders. Daartoe behoren in ieder geval Mercedes (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Toto Wolff), Red Bull Racing (Verstappen en Albon), McLaren (Lando Norris en Carlos Sainz), Racing Point (Sergio Perez en Lance Stroll), Williams (George Russell en Nicholas Latifi en Claire Williams) en Ferrari (Mattia Binotto).

Bieders kunnen daarnaast een hot lap in de safety car op Albert Park winnen, maken kans om race control te bezoeken tijdens de Australische GP en de mogelijkheid om te dineren met Formule 1 sportief directeur Ross Brawn. McLaren en Renault bieden rondleidingen door de fabriek aan, de Franse renstal veilt ook de kans om te trainen met de Renault Sport Academy. Pirelli heeft een Paddock Club Experience gedoneerd.

De veiling gaat vandaag van start en loopt tot en met 9 februari via https://www.f1authentics.com. Alle opbrengst gaat naar het Rode Kruis Australië, de Country Fire Authority Victoria, de Foundation for Rural and Regional Renewal en het WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund.

Regen en overstromingen na bosbranden

De bosbranden in Australië hebben maanden geduurd en meer dan 10 miljoen hectare van het land is in vlammen opgegaan. Meer dan tweeduizend huizen zijn verwoest en 29 mensen zijn omgekomen tijdens het drama dat in oktober begon. Naar schatting hebben meer dan een miljard dieren het leven gelaten. Coureurs Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo hebben al eerder een bijgedrage geleverd aan de strijd tegen de bosbranden. Hamilton doneerde een half miljoen dollar aan WIRES (NSW Wildlife Information, Rescue and Education Service Inc.) en het WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund, Ricciardo schonk een bedrag aan het Australische Rode Kruis en WIRES.

Hevige regenval in het land heeft voor een groot gedeelte kunnen voorkomen dat de branden verder uitbreidden. Hoewel het veel impact heeft op de natuurramp, zorgt het in sommige delen ook voor enorme overstromingen. Met name in het oosten van Australië is dat het geval. Op een aantal plekken is binnen één dag meer regen uit de lucht gekomen dan er normaal gesproken in drie maanden tijd valt.

Met medewerking van Andrew van Leeuwen