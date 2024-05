F1 vandaag: Hoe laat begint de Grand Prix van Miami?

De Formule 1-teams en -coureurs hebben al een druk weekend achter de rug op het Miami International Autodrome. Met twee kwalificaties en een sprintrace was het flink aanpoten. Toch is het nog niet gedaan met het spektakel in Florida: de Grand Prix moet nog verreden worden. En juist dan worden de prijzen pas echt verdeeld. Gaat Max Verstappen er wederom met de winst vandoor, kan teamgenoot Sergio Pérez weer eens de strijd aangaan, of zien we Ferrari, McLaren of misschien wel Aston Martin verrassen? We weten zondagavond laat het antwoord op deze vragen.

Hoe laat is de F1-race in Miami?

Datum Sessie Lokale tijd (GMT -4) Nederlandse tijd (CET) Vrijdag 3 mei Eerste vrije training 12.30u - 13.30u 18.30u - 19.30u Vrijdag 3 mei Sprint kwalificatie 16.30u - 17.14u 22.30u - 23.14u Zaterdag 4 mei Sprintrace 12.00u - 13.00u 18.00u - 19.00u Zaterdag 4 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u 22.00u - 23.00u Zondag 5 mei Grand Prix van Miami 16.00u - 18.00u 22.00u - 00.00u

De Grand Prix van Miami 2024 vindt plaats op zondag 5 mei. De Nederlandse Formule 1-fan zal pas laat naar bed kunnen, want de race begint om 22.00 uur. Dat is 16.00 uur lokale tijd in Florida. Onder normale omstandigheden en zonder code rood zal de race iets voor middernacht afgelopen zijn. De rijders krijgen in totaal 57 ronden op het 5,412 kilometer lange Miami International Autodrome in Florida voor de kiezen. De GP van Miami is een van de drie Formule 1-races op Amerikaanse bodem in het seizoen 2024. Op 20 oktober staat de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Op 24 november wordt de Las Vegas Grand Prix verreden in de unieke gokstad.