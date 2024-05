Het is vandaag de hoogste tijd voor de meest prestigieuze race van het gehele Formule 1-seizoen: de Grand Prix van Monaco. Geen enkele race spreekt zo tot de verbeelding als de GP door de krappe straten van Monte Carlo. Ondanks het roemruchte verleden, is het geen garantie op spektakel. Inhalen is nagenoeg onmogelijk, waardoor de race vaak uitdraait op een optocht. Een foutje ligt echter altijd op de loer, en dat is precies wat deze wedstrijd zo uniek maakt. Wie houdt liefst 78 ronden het hoofd koel tussen de krappe vangrails en weet ook op de juiste momenten de juiste strategische beslissingen te nemen? Op zondagmiddag krijgen we het antwoord op deze vraag.

Hoe laat is de F1-race in Monaco?

Datum Sessie Tijden (CET) Vrijdag 24 mei Eerste vrije training 13.30u - 14.30u Vrijdag 24 mei Tweede vrije training 17.00u - 18.00u Zaterdag 25 mei Derde vrije training 12.30u - 13.30u Zaterdag 25 mei Kwalificatie 16.00u - 17.00u Zondag 26 mei Grand Prix van Monaco 15.00u - 17.00u

De Grand Prix van Monaco in de nauwe straten van Monte Carlo begint vanmiddag om 15.00 uur. Het is de achtste race van het Formule 1-seizoen 2024. De coureurs moeten liefst 78 ronden over het 3,337 kilometer lange Circuit de Monaco afleggen. Daarmee is het qua afstand de kortste race van het seizoen. Vanwege de gemiddelde snelheid wordt er ‘maar’ 260 kilometer afgelegd in plaats van de reguliere 305 kilometer.

De editie van 2023 werd gewonnen door Max Verstappen. De Red Bull-coureur bleef Fernando Alonso ruim voor. De Spanjaard eindigde op bijna een halve minuut als tweede. Esteban Ocon verraste vriend en vijand door namens Alpine naar de derde plaats te rijden, voor de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell.