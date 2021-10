F1-update: Verstappen maximaliseert, perfecte dag voor Mercedes

Lewis Hamilton wacht sinds de Grand Prix van Hongarije al op zijn eerstvolgende pole-position. Op het circuit van Istanbul Park leek er weer eentje bij te komen, maar de realiteit is dat het bij een schamel Pirelli-bandje bleef. In de persconferentie kreeg Hamilton namelijk te horen dat pole niet officieel voor hem, maar voor zijn teammaat is. "Maar dit is dan ook wel meteen mijn allermooiste pole ooit", grapte Valtteri Bottas. Max Verstappen gaf als derde man acte de présence en vindt dat de huidige regels voor het toekennen van pole onder de loep moeten.

Koen Sniekers en Ronald Vording bespreken verder hoe Red Bull Racing de zaak heeft omgedraaid na een hondsberoerde vrijdag en welke rol Sébastien Buemi daar precies in heeft gespeeld. Ook komt aan bod waarom Verstappen na afloop met een dubbel gevoel zat en wat hij van de race verwacht. Naast de verrichting van de Limburger ook aandacht voor een imponerende Mick Schumacher, al dan niet opzet bij Mercedes in Q3 en een mogelijke overname van Alfa Romeo door Andretti Autosport. Dit en nog veel meer zie je in de video die bovenaan deze pagina te vinden is!

