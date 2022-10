F1-update: Het verschil tussen Verstappen en Mercedes in de data uit Mexico

De kwalificatie op het Autodromo Hermanos Rodriguez was wederom een zeer vermakelijke sessie. Doordat er weinig grip ligt op het hooggelegen circuit is het voor coureurs lastig om een vlekkeloze ronde aaneen te rijgen. Daar komt bij dat de banden maar lastig in het juiste window komen. In de eerste paar bochten ligt al aardig wat rondetijd, maar wie daar teveel van de softs vraagt, betaalt er in het befaamde stadiongedeelte een hoge prijs voor. Indelen is dus het codewoord en afgaande op de data heeft Max Verstappen dat in de slotfase van Q3 het best gedaan.

De telemetrie laat zien dat de Nederlander hier een aardig deel van zijn winst pakt ten opzichte van onder meer het Mercedes-duo achter hem. Het is één van de twee factoren die uit een vergelijking van de snelste Q3-ronden van Verstappen, George Russell, Lewis Hamilton en Carlos Sainz naar voren komt.

Het andere is dat Verstappen voor het aanremmen van de eerste bocht al anderhalve tiende te pakken had, de helft van zijn uiteindelijke voorsprong dus. Het geldt zowel ten opzichte van de Mercedes-coureurs als ook op Sainz in de Ferrari .De RB18 is dit hele jaar al een erg efficiënte auto qua drag, maar dat speelt op grote hoogte een iets minder grote rol. Des te belangrijker is de efficiëntie van de motor in combinatie met de turbo. Honda gooit in dat opzicht ook hoge ogen, terwijl Mercedes en Ferrari na afloop allebei erkenden dat de eigen motor op hoogte niet probleemloos werkte. Dat de rechte stukken blauw kleuren en Verstappen nergens echt verliest, geeft overigens ook meteen aan hoe compleet de Red Bull-auto is, in ieder geval in zijn handen.

Beide aspecten verklaren het resultaat voor een groot deel, waarbij ook moet worden opgemerkt dat Red Bull na de derde vrije training nog enkele aanpassingen aan de set-up heeft doorgevoerd. In die laatste oefensessie deelde Mercedes de lakens uit, al moeten de rondetijden door de verschillende motorstanden met een korreltje zout worden genomen. Wel staat als een paal boven water dat de hoogte van Mexico-Stad Mercedes in de kaart speelt. De W13 heeft dit jaar juist behoorlijk veel last van drag, maar die handicap valt door de lagere luchtdichtheid deels weg. Toto Wolff noemt Mexico daardoor de beste kans die Mercedes nog krijgt om dit jaar een overwinning te scoren. Het komt vanzelfsprekend aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de data en Verstappen die ingaat op de lange run naar bocht 1.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!