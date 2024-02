F1-update: Topstart Max Verstappen en Red Bull in Bahrein, wat valt op aan RB20?

Max Verstappen en Red Bull Racing kunnen na de eerste testdag terugkijken op een zeer geslaagde start van het Formule 1-seizoen 2024. De wereldkampioen kwam in Bahrein tot 143 afgelegde ronden en ging bovendien ruim een seconde sneller rond dan de voltallige concurrentie, aangevoerd door Lando Norris en Carlos Sainz. Hoe Red Bull terugkijkt op de vuurdoop met de RB20 komt na een gesprek met Helmut Marko in de paddock uitgebreid voorbij. Daarnaast bespreken Leonie Oude Elferink en Ronald Vording uitgebreid wat er technisch opvalt aan de RB20, waarom de voorvleugel van Mercedes legaal is en waarom Marko positief verrast is door het RB-team.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!