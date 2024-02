Russell over nieuwe Mercedes W15: “Voelt fijner om mee te rijden”

Russell liet er woensdag geen gras over groeien. Een paar minuten voor de start van de eerste F1-testdag reed hij al de garage uit om vervolgens als eerste de baan op te gaan in Bahrein. Russell ging uiteindelijk 122 keer het circuit rond en had aan het einde van de dag een 1.34.109 als beste tijd staan, waarmee hij twaalfde was in de tijdenlijst.

“Het was geweldig om de W15 vandaag voor het eerst serieus op de staart te trappen”, vertelt Russell na afloop van de testdag. “Vanaf het eerste moment dat ik naar buiten reed, heb ik het gevoel dat we een goede basis hebben om mee te werken. We hebben heel veel ronden gereden en daardoor heel veel data om vanavond doorheen te gaan. We stonden er aan het einde van de dag redelijk goed voor en de komende twee dagen kunnen we hier verder op bouwen.”

Russell benadrukt dat Mercedes nog niet bezig is geweest met de snelheid over een enkele ronde. “We focussen op het rijden van zoveel mogelijk kilometers zodat we kunnen leren, en niet op het vinden van de optimale ‘sweet spot’ van de auto. Over het geheel genomen is de W15 echter prettiger om mee te rijden dan de auto van vorig jaar”, aldus de enkelvoudig Grand Prix-winnaar. “We weten dat het niet om het gevoel gaat maar om de snelheid. Maar vandaag draaide vooral om leren, en niet om het vinden van performance.”

Dat hij twaalfde staat in de tijdenlijst, interesseert hem dan ook weinig. “We focussen op onszelf tijdens deze test. Pas volgende week zullen we zien waar we staan ten opzichte van de anderen”, zegt Russell, die donderdag plaatsmaakt voor teamgenoot Lewis Hamilton. “Het was een positieve eerste dag en ik kijk ernaar uit om vrijdag terug te keren in de auto.”

