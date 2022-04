F1-update: Topdag Verstappen in Imola, sof voor Ferrari en Hamilton

Het vierde raceweekend van het Formule 1-seizoen 2022 en het eerste weekeinde met een sprintrace erin had niet beter kunnen verlopen voor Red Bull Racing, of in ieder geval niet voor Max Verstappen. Na een stroeve start en frustrerende uitvalbeurten bleek het in de Italiaanse heuvels - waar de sfeer overigens fantastisch was - niet op te kunnen. Met pole, winst in de sprintrace, de snelste raceronde en winst in de hoofdrace valt met recht van een perfect weekend te spreken.

Hamvraag is natuurlijk wat dit weekend zo goed maakte voor Red Bull en vooral hoe het contrast met Australië zo immens groot kon zijn? In de persconferentie gaf Verstappen enige tekst en uitleg en Helmut Marko bleek in de paddock niet te beroerd om nog enkele interessante noten toe te voegen. De Oostenrijker noemde de eerste één-twee sinds Maleisië 2016 ook een (welkome) mentale opsteker, niet alleen voor Verstappen maar ook zeker voor alle mensen achter de schermen.

De andere kant van de medaille is dat Ferrari matig uit de verf kwam voor eigen publiek. Leclerc liet donderdag optekenen dat het Autodromo Enzo e Dino Ferrari goed bij de F1-75 zou passen, maar de realiteit bleek anders. Althans: Ferrari kreeg de balans niet goed voor elkaar, waardoor ze de problemen kregen die Red Bull in Melbourne teisterden. Met die problemen had de Scuderia nog altijd goede punten kunnen scoren, maar pech voor Carlos Sainz Jr. en een fout van Charles Leclerc besloten anders. Het maakte dat de tifosi rap weg waren en dat de WK-leider de hand in eigen boezem stak.

Verder is er in de nieuwe F1-update aandacht voor de miserabele situatie van Lewis Hamilton. De Brit worstelde met de W13 en kreeg via de boordradio excuses van Toto Wolff, maar dat neemt niet weg dat de zevenvoudig wereldkampioen om de oren is gereden door George Russell. De lijdensweg van Hamilton komt, net als uitgebreidere analyses over Red Bull en Ferrari, aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

