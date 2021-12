F1-update: Speciale terugblik op het kampioensjaar van Verstappen

Het aantal plottwists viel dit jaar niet op twee handen te tellen, waardoor vele momenten - Hamilton die alleen op de grid staat in Hongarije en de langste pitstop ooit in Monaco - alweer in het moeras der vergetelheid zijn geraakt. Zowel op als ook naast de baan was het ieder raceweekend bingo, een scenario waar F1-liefhebbers in de voorbije jaren alleen maar van konden dromen. 2021 had het allemaal, maar wat was eigenlijk de mooiste race van het jaar en waarom? En hoe verhouden de titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton zich qua individuele prestaties tot elkaar?

De apotheose in Abu Dhabi en de hele nasleep mogen natuurlijk niet ontbreken in de analyse van het afgelopen jaar. Zo bespreken Sniekers en Vording in de bovenstaande video ook hoe de echte ontlading op het Yas Marina Circuit pas na afloop van alle TV-uitzendingen te merken viel bij de manschappen van Red Bull Racing en Honda. Het zijn momenten om niet snel te vergeten, al gaat de blik - nadat eerst de positieve en negatieve verrassingen zijn besproken - ook alweer voorzichtig op volgend jaar. Want wat kunnen we eigenlijk verwachten van het nieuwe reglement en kunnen dan nog meer teams een gooi naar de wereldtitel doen?

Voordat het zover is, valt er eerst nog iets weg te geven. Zo kunnen kijkers van de F1-update een exemplaar winnen van Formule Max, het nieuwe boek over het spectaculaire F1-seizoen dat achter ons ligt en over de carrière van Max Verstappen. Voor dat laatste aspect is onder meer gesproken met Helmut Marko, Franz Tost, Frits van Eerd en Verstappens oude teammanager Graham Watson, van wie er trouwens nog een speciale anekdote aan het eind van de video zit. Het goed ontvangen boek is op de tiende plek van de Bestseller 60 te vinden en daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer. Wil je er een exemplaar van winnen? Check dan even de video bovenaan deze pagina en je hoort precies wat je daarvoor kunt doen.

