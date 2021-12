Formule Max hoogste nieuwe binnenkomer in Bestseller 60

In de wekelijkse Bestseller 60 is het Formule 1-boek Formule Max met stip in de top-tien binnengekomen. De lijst van Stichting CPNB is de meest toonaangevende bestsellerlijst van het land. Hier worden de verkoopgegevens van meer dan 1.500 verkooppunten over de periode van maandag tot en met zondag verzameld. Ondanks de lockdown en de gesloten boekwinkels is Formule Max direct op de tiende plek terechtgekomen. Het boek is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer. In de toplijst ‘non-fictie’ staat het boek zelfs op de zesde positie. Voor een Formule 1-boek is een dergelijke notering in de Bestseller 60 uitzonderlijk: slechts enkele malen eerder stond een boek over de koningsklasse van de autosport zo hoog in de lijst.

In Formule Max beschrijven Motorsport.com Formule 1-journalisten Erwin Jaeggi en Ronald Vording samen met collega’s Casper Bekking en Koen Sniekers de belangrijkste gebeurtenissen van het zinderende seizoen 2021. De strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton komt uitgebreid aan bod, maar ook alle zaken die gedurende het seizoen op en naast de baan speelden. Daarnaast wordt de opkomst en ontwikkeling van de kersverse wereldkampioen uitgebreid besproken met personen die een belangrijke rol hebben gespeeld op weg naar de eerste titel. Denk daarbij aan karticoon Giancarlo Tinini, talentenopleider Frits van Amersfoort, teambaas Franz Tost, trouwe sponsor Frits van Eerd en Red Bull-motorsportchef Helmut Marko.

Heb jij het boek nog niet op de plank staan? Bestel Formule Max dan snel!