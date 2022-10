F1-update: Ophef over Red Bull en budgetplafond, geen risico voor Verstappen?

Ferrari is na afloop van de vrijdagse trainingen met twee auto's bovenaan de tijdenlijst te vinden, maar dat is absoluut niet het verhaal van de dag gebleken in Singapore. Nee, het draait vooral om het budgetplafond. Berichtgeving wil dat minimaal twee teams in 2021 over de limiet heen zijn gegaan, waarbij de namen van Aston Martin en Red Bull Racing vallen. Toto Wolff liet vrijdag optekenen dat het bij de eerstgenoemde formatie om een kleine overtreding zou gaan en dat Red Bull er verder overheen zou zitten. Wolff noemde dat laatste 'een publiek geheim in de paddock' en zei met een kwinkslag dat Christian Horner misschien niet met zijn financieel directeur spreekt.

Veel belangrijker is natuurlijk waar de FIA woensdag mee komt en wat de consequenties zijn als er daadwerkelijk sprake blijkt van een financiële overtreding. Wat betreft die laatste vraag draait veel om de woorden 'vijf procent'. Als de uitgaven minder dan vijf procent boven het budgetplafond zitten, dan is een boete of in ieder geval financiële straf de meest voor de hand liggende optie in het reglement. Bij een overtreding van meer dan vijf procent komen de sportieve straffen in beeld, al staan consequenties voor een constructeur dan nog altijd veel hoger op de lijst met mogelijkheden dan voor een individuele coureur. Deze kwestie komt logischerwijs uitgebreid aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de reacties vanuit Red Bull Racing zelf.

Wat betreft de vrije trainingen in Singapore is Ferrari prima uit de startblokken gekomen met rappe tijden, al miste Charles Leclerc wel belangrijke rijtijd in de tweede vrije training - ook net de meest representatieve sessie van de vrijdag. Ook het Red Bull-duo moest in die training langdurig toekijken, waarbij Max Verstappen vooral naar de set-up veranderingen wees. Volgens de Nederlander duurden die langer dan verwacht en heeft hij daardoor minder ronden kunnen rijden dan gewenst. Geluk bij een ongeluk is nog dat de lange runs volgens Verstappen niet zo belangrijk zijn in Singapore en dat het missen daarvan dus niet onoverkomelijk is. Dit aspect komt net als de vrijdag van Ferrari en de verwachtingen van Mercedes aan bod in de video bovenaan deze pagina.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!