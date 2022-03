F1-update: Niet Verstappen maar Perez schenkt Red Bull pole, sof Hamilton

De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit was vorig jaar al spectaculair en de editie van dit jaar deed daar niet echt voor onder. Ieder deel van de beslissende tijdtraining had wel een bijzondere plottwist in petto. Wat te denken van Lewis Hamilton, die voor het eerst in vijf jaar sneuvelde tijdens Q1 en dus al vroeg klaar was? Wat er zaterdag aan de hand was bij Mercedes en welke problemen het merk met de ster nog meer ervaart, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina.

Daarin natuurlijk ook aandacht voor de zware crash van Mick Schumacher en bovenal de spannende ontknoping in Q3. Max Verstappen is doorgaans de man die de kastanjes uit het vuur moet halen bij Red Bull Racing, maar deze zaterdag was het anders. Het roept twee vragen op. Ten eerste, waarom kreeg Verstappen het ditmaal niet voor elkaar aan de Rode Zee, en ten tweede, waarom wist Perez (doorgaans niet zo'n kwalificatiebeest) nu wel toe te slaan? Voor beide aspecten zijn wel verklaringen aan te dragen en die komen uitgebreid aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Tot slot aandacht voor de verschillen tussen Red Bull en Ferrari, dat ditmaal genoegen moest nemen met de plekken twee en drie. Red Bull was hoog in de speed traps te vinden en boekte veel tijdwinst in sector twee, terwijl Ferrari beter voor de dag kwam in de technische eerste sector. Het wijst erop dat Ferrari qua afstelling met iets meer downforce op pad is, maar dat beide aanpakken in nagenoeg identieke rondetijden uitmonden. De voordelen van beide filosofieën, eveneens mogelijke gevolgen voor de race, komen aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

