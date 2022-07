F1-update: Spektakel en zware crash op Silverstone, Verstappen beperkt schade

Zaterdag zorgde het hemelwater voor spektakel op Silverstone, zondag bleek het ook zonder regen allesbehalve saai in Engeland. Het tumult begon al bij de start, toen nog niet op de gewenste manier. Een startcrash leidde immers tot een Alfa Romeo op de kop en tot een landing in de hekken voor de Chinese debutant. Hoe heeft het zo wonderwel af kunnen lopen voor hem en moet er überhaupt gekeken worden naar het over de bandenstapels vliegen of is dit domweg een freak accident geweest? Deze vragen komen logischerwijs aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update.

Na een onderbreking van bijna een uur mochten de coureurs een tweede poging wagen en bleek het spektakel wel op de gewenste manier te komen. Althans: wel voor Carlos Sainz, die op Silverstone een kat met negen levens bleek. Om te beginnen verloor de Spanjaard P1 bij de initiële start aan Verstappen, maar volgde er een rode vlag. Nadien maakte hij een uitstapje naast de baan, maar zag hij Verstappen niet veel later wegvallen met schade. In het derde leven moest hij - overigens wel na talloze boordradio's - plaatsmaken voor Charles Leclerc, maar viel het tactisch volledig zijn kant op, waarbij overigens wel vraagtekens te plaatsen zijn bij de tactiek van Ferrari.

Daarnaast is er in de video bovenaan deze pagina natuurlijk volop aandacht voor de race van Max Verstappen. De Nederlander liet na afloop weten dat de auto in de eerste stint erg goed aanvoelde en Christian Horner sprak zelfs van een 'slam dunk' voor de WK-leider. Doordat hij nota bene over een stukje van een AlphaTauri reed en doordat het carbon zijn vloer zwaar beschadigde, liep het allemaal anders. Schadebeperking werd het codewoord en dat heeft Verstappen op P7 nog naar tevredenheid van zichzelf en van de teambaas kunnen doen. Horner plaatst overigens ook vraagtekens bij de tactiek van Ferrari en prijst zich gelukkig met de 34 punten voorsprong die Verstappen nog altijd heeft.

Win kaarten voor een unieke F1-tentoonstelling!

Op ons YouTube-kanaal kun je overigens ook kaarten winnen voor een unieke expositie in het Louwman Museum! Van 1 juli tot en met 4 september staat de geschiedenis van de Dutch Grand Prix centraal in de F1 Legends-tentoonstelling. Motorsport.com mag 5x2 kaarten weggeven voor deze unieke expositie, waarin onder meer de historische Mercedes W196 van Juan-Manuel Fangio en de Lotus 33 van Jim Clark te bewonderen zijn. Weten hoe je kunt winnen? Abonneer je op ons YouTube-kanaal en beantwoord de prijsvraag in de F1-update van donderdag!

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!