F1-update: Max Verstappen wereldkampioen na krankzinnige finale

Het toch al bizarre en historische Formule 1-seizoen van 2021 kreeg zondag een passend einde dat zelfs in Hollywood niet bedacht had kunnen worden. Lewis Hamilton lag op koers voor wereldtitel nummer acht, totdat Nicholas Latifi in de slotfase van de race in de vangrails terechtkwam en de safety car op de baan op werd gestuurd. Wat volgde was een discutabele beslissing van de wedstrijdleiding en een allesbepalende slotronde, waarin Max Verstappen toch nog de wereldtitel naar zich toe wist te trekken.

In de video bovenaan deze pagina blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de race en worden alle spraakmakende incidenten nog eens doorgenomen. Ook komen de reacties van de hoofdrolspelers aan bod en wordt het dubbele protest van Mercedes besproken. Is Verstappen definitief zeker van de titel na het laatste besluit van de stewards, of gaat het team van Lewis Hamilton de ontknoping verder aanvechten? Dat en meer in de laatste F1-update van het volgens velen beste Formule 1-seizoen aller tijden.

