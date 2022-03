F1-update: Verstappen solide in Bahrein, Haas steelt onverwacht de show

Een groot deel van de pers was al vertrokken of de spullen aan het inpakken toen Haas nog een konijn uit de hoge hoed toverde. De Amerikaanse formatie mocht in de avond een uur langer door om de gemiste rijtijd door logistieke problemen in te halen. Guenther Steiner had die compenstatie veel liever op zondagochtend gekregen, maar daar stak McLaren een stokje voor. Het compromis is dat Haas de testdagen mag verlengen en dat wilde het team ook even laten weten… Met wat een onvervalste ‘glory run’ leek wist Magnussen op de valreep de snelste tijd van Carlos Sainz af te pakken.

Het hoe en wat achter deze zet komt uitgebreid aan bod in een nieuwe aflevering van de Formule 1-update, net als de testdag van Max Verstappen. De Nederlander kende een solide vrijdag in de doorontwikkelde RB18, maar hoe keek hij na afloop zelf terug? En hoe zit het eigenlijk met die bijzondere Mercedes? Christian Horner heeft aangegeven de sidepods legaal te achten, maar dat neemt niet weg dat de extra vinnen (met SIS-element) een aerodynamische werking hebben.

Bovendien baarde Mercedes opzien door het stuiteren in de middaguren. Waar George Russell voor de lunchpauze maar weinig problemen kende met porpoising, moest Lewis Hamilton juist alle zeilen bijzetten. Een blik langs de baan in de bochten 2 en 3 leerde dat de Mercedes aanmerkelijk lager lag dan veel van de andere bolides, hetgeen het gestuiter met de W13 voor een belangrijk deel kan verklaren. Dit en nog veel meer komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

