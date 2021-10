F1-update: Verstappen op pole, maar eerste bocht wordt spannend

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de zaterdag in Austin. Max Verstappen zorgde er met een 1.32.910 voor dat er zondag voor het eerst sinds 2013 geen Mercedes op pole-position staat voor de GP van Amerika. De Nederlander beloonde daarmee het harde werk van Red Bull Racing na een moeizame start van het weekend op vrijdag.

Teamgenoot Sergio Perez leek in Texas even op weg naar zijn allereerste pole-position in de Formule 1, maar de Mexicaan moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde startplek. Lewis Hamilton wurmde zijn Mercedes W12 op de valreep namelijk nog tussen de beide Red Bulls op de tweede startplek. Daarmee kan de Formule 1-fan zich opnieuw op gaan maken voor een spannend duel tussen de beide titelrivalen. Wie duikt er zondag als leider de eerste bocht in na de altijd belangrijke sprint heuvelop?

In bovenstaande video praten we je bij met de reacties van alle hoofdrolspelers, blikken we terug op de kwalificatie en kijken we alvast vooruit naar de race.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!