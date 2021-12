Het Formule 1-circus is gearriveerd op het vernieuwde Yas Marina Circuit, waar dit weekend de laatste ronde van het F1-seizoen 2021 wordt verreden. Hét gesprek van de dag is vanzelfsprekend de ontknoping in de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton, maar de Nederlander wilde het donderdag tijdens de mediadag eerst nog even hebben over de vorige race in Saudi-Arabië. Verstappen is namelijk van mening dat er binnen de Formule 1 met twee maten wordt gemeten, waarmee hij meteen de boel op scherp zette voor komend weekend.

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de donderdag in Abu Dhabi, waar de titelstrijd ook onder de lieden van de Britse en de Nederlandse pers heel wat los blijkt te maken. Kimi Raikkonen trekt zich er allemaal bar weinig van aan: de Iceman deed zijn bijnaam donderdag eer aan in zijn allerlaatste persconferentie als Formule 1-coureur. Ook Verstappen en Hamilton zelf ogen ontspannen. Hoe blikken de twee titelprotagonisten zelf vooruit op het finaleweekend in Abu Dhabi? Je ziet het in bovenstaande video.

