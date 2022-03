F1-update: Verstappen klaar voor Bahrein, Hülkenberg weer supersub

Na afloop van de tweede wintertest hebben de Formule 1-teams een kleine week de tijd gehad om de laatste voorbereidingen te treffen op de seizoensstart van dit weekend in Bahrein. Tijdens die afsluitende test klokte Max Verstappen op de laatste dag met afstand de snelste tijd van de week, nadat teamgenoot Sergio Perez eerder op de dag al de snelste was in de ochtendsessie. Al met al maakte Red Bull – zeker na de komst van nieuwe sidepods en een nieuwe vloer – een sterke indruk, maar is het team ook echt klaar voor de start van het F1-seizoen?

Het antwoord op die vraag komt aan bod in een nieuwe aflevering van de F1-update. Daarin is er natuurlijk ook ruimschoots aandacht voor de vorm van Mercedes, dat tijdens de laatste testweek met radicale sidepods op de proppen kwam, maar tegelijkertijd ook in extreme mate kampte met porpoising. Heeft de regerend constructeurskampioen het hobbelen inmiddels onder controle? En wat is er mogelijk voor Mercedes zodra zij porpoising een halt weten toe te roepen?

Tot slot is er aandacht voor de veranderingen in de indeling van de Formule 1-weekenden, waarbij de traditionele mediadag van donderdag naar vrijdagochtend is verplaatst. En natuurlijk komt ook supersub Nico Hülkenberg aan bod. De Duitser mag dit weekend in Bahrein invallen voor Sebastian Vettel, die positief testte op het coronavirus in een periode dat F1 juist allerlei versoepelingen doorvoert. Dit en meer komt voorbij in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

