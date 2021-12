F1-update: Verstappen staat voor hels karwei na crash in kwalificatie

Het Formule 1-seizoen van 2021 zit vol twisten en verassende plotwendingen, wat ook zaterdag weer het geval was op het hagelnieuwe circuit aan de Rode Zee. Max Verstappen had de pole-position binnen handbereik, maar in de allerlaatste bocht ging het mis voor de Limburger. Een klein foutje leidde tot een aanvaring met de muur, waardoor Verstappen genoegen moest nemen met de derde tijd en de volledige eerste startrij een prooi werd voor het team van Mercedes.

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de zaterdag in Jeddah. Wat had Verstappen zelf te melden over de crash en wat waren de reacties van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas? Ook geven we antwoord op de vraag hoe het nou precies zit met het vermeende protest van Red Bull Racing op het besluit van de stewards om Hamilton vrij te spreken na het negeren van de gele vlaggen in de derde vrije training.

Verder in bovenstaande video ook alvast een vooruitblik op de race, waarin het voor Verstappen nog een hele opgave lijkt te worden om de WK-leiding vast te houden op weg naar de seizoensfinale in Abu Dhabi.

