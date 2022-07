F1-update: Verstappen op rozen, Leclerc crasht op pijnlijke dag Ferrari

Vooraf leek het op Circuit Paul Ricard om topsnelheid en misschien nog wel meer om bandenslijtage te draaien in het gevecht tussen Max Verstappen en Charles Leclerc. In de praktijk was dat in een mooie eerste stint ook het geval, maar bleek het daarna gebeurd met de pret. Het gevecht dat F1-liefhebbers graag hadden gezien, kwam er niet. Doordat Ferrari niet meteen reageerde op de eerdere stop van Verstappen was Leclerc na zijn stop achter de Nederlander gekomen, maar had hij wel verser rubber gehad. Tel daarbij op dat beide teams door de lange pitstraat en voor een éénstopper wilden gaan en de slotfase had zeer interessant kunnen worden.

Een moment in ronde 18 besloot echter anders, toen Leclerc zijn Ferrari onbedoeld in de bandenstapels parkeerde. De Monegask sprak nadien over een 'throttle'-probleem via de boordradio, maar was het technisch malheur? Bij terugkomst in de paddock gaven hij en teambaas Mattia Binotto hetzelfde antwoord: nee. Beide heren spraken van een rijdersfout, al wordt er intern bij Ferrari absoluut niet met de vinger naar Leclerc gewezen.

Los van deze uitvalbeurt ging er nog meer mis bij de Scuderia. Zo verliep de eerste pitstop van Carlos Sainz te langzaam en kreeg die een nog slechter einde met een 'unsafe release'. Ondanks de tijdstraf van vijf seconden leek de Spanjaard, die zelf overigens ijzersterk reed, nog naar het podium te kunnen. Een late pitstop verhinderde dat, maar was die stop nodig of een verkeerde inschatting aan de pitmuur? Het komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

Daarin ook aandacht voor het tegenvallende optreden van Sergio Perez, het dubbele podium voor Mercedes en de vraag of de titelstrijd al gelopen is met het gat van 63 punten? Verstappen wilde daar in de persconferentie niets van weten en legde terecht uit dat er in de resterende krachtmetingen nog van alles kan gebeuren. Dat gezegd hebbende, is de trendlijn juist dat Red Bull de betrouwbaarheidsproblemen van begin dit jaar onder controle heeft en dat Ferrari steken laat vallen. Het toont aan dat Verstappen op rozen zit, al komt er volgende week al wel een kans voor de concurrentie om terug te slaan. Het high-downforce circuit nabij Boedapest wordt als gunstig gezien voor Ferrari, dat er met de F1-75 goed uit de voeten moeten kunnen. Het devies is daardoor helder volgens Binotto: dit hoofdstuk zo snel mogelijk afsluiten en de kater nog voor de zomerstop wegspoelen...

