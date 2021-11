F1-update: Hamilton klopt Verstappen met comeback, Wolff op oorlogspad

In een nieuwe Formule 1-update blikken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid terug op de Grand Prix van Sao Paulo. Nadat hij zich op zaterdag al van de allerlaatste startplek naar de vijfde plaats had geknokt, reed Lewis Hamilton zondag opnieuw een ijzersterke inhaalrace. De Brit moest de Grand Prix als tiende aanvangen, maar knokte zich onder andere via een prachtig titanenduel met Max Verstappen naar de overwinning.

Wat waren de reacties van beide coureurs na afloop en wat betekent de getoonde snelheid van Mercedes in Brazilië voor de ontknoping van de titelstrijd de komende drie races? Het wordt allemaal besproken in de video bovenaan deze pagina.

Verder ook uitgebreid aangebracht voor de opvallende uitspraken van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Wat schuilde er bijvoorbeeld achter de getergde reactie richting de camera van de Oostenrijker en waarom was hij het ook zondag weer niet eens met de wedstrijdleiding? Tot slot wordt er ook al kort vooruitgeblikt op de eerstvolgende race in Qatar, waar de Formule 1 komend weekend alweer voor het eerst in actie zal komen.

