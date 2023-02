F1-update: Dit valt er technisch op aan de nieuwe Alpine voor 2023

Donderdag was het aan Alpine om dit 'launch season' af te sluiten. De Franse fabrieksformatie toonde de nieuwe auto in Londen, al was die maandag ook al te bewonderen tijdens een filmdag op Silverstone. Alpine koos dus voor een vuurdoop voorafgaand aan de echte presentatie. Tijdens de presentatie an sich bleek allereerst dat het team wederom met twee verschillende livery's werkt. Het blauwe met roze zal het meest te zien zijn, al rijdt de equipe in Bahrein, Saudi-Arabië en Australië met een volledig roze en zwarte auto rond voor de Oostenrijkse sponsor BWT.

Wat betreft die auto zelf spreekt Alpine van een evolutie in plaats van een revolutie. Het team heeft de neus en voorvleugel aangepakt, waarbij de neus - net als bij Mercedes en in tegenstelling tot Ferrari - aan het onderste vleugelelement vastzit. De voorwielophanging blijft een push-rod, al zijn de elementen anders gepositioneerd om de luchtstroom naar de Venturi-tunnels te optimaliseren. Iets verder naar achteren zijn het bodywork en de koeling onder handen genomen, met nu ook bij Alpine een uitstulpsel - bijna vergelijkbaar met de boekenplank van Red Bull - aan de motorkap om de luchtstroom beter naar achteren en naar de beam wing te kunnen dirigeren.

De twee meeste interessante aspecten moeten komen, te beginnen met de vloer. De vloer is verplicht vijftien millimeter verhoogd. Alhoewel veel teams geheimzinnig doen over het downforceniveau liet Alpine weten dat het verlies door de verhoging bijzonder snel is teruggewonnen. De FIA schatte dat verlies overigens op een halve seconde per ronde. Helemaal achteraan zit misschien wel de grootste verandering voor 2023: Alpine is overgestapt op een push-rod achterwielophanging, die Red Bull vorig jaar al had. Alpine heeft nu dus een push-rod voor en een push-rod achter. Aan de achterkant moet dit vooral leiden tot gewichtsverlies en meer ruimte voor de luchtstroom, onder meer voor de downwash vanaf de sidepods.

Aan Esteban Ocon en Pierre Gasly de eer om deze auto te besturen. Laatstgenoemde is overgekomen van het Red Bull-concern nadat Fernando Alonso onverwacht vertrok en Alpine nogal knullig naast de diensten van Oscar Piastri greep. Ocon en Gasly zijn geen beste vrienden en alhoewel Ocon liet optekenen dat ze dat ook niet worden, denken beide heren professioneel genoeg te zijn om deze line-up tot een succes te maken. Veel belangrijker is nog dat Ocon afgelopen winter behoorlijk ziek is geweest door een virus in de longen, al is de 26-jarige coureur naar eigen zeggen wel weer helemaal fit voor zijn zesde volledige F1-seizoen.

