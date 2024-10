F1 voor Toyota niet het einddoel van samenwerking met Haas F1

Op vrijdag maakten Haas F1 en Toyota bekend dat zij een technische samenwerking zijn begonnen voor de lange termijn. Dat houdt ook in dat zij samen zullen werken aan een testprogramma, aerodynamische ontwikkeling en de productie van onderdelen. Het is voor het eerst sinds het einde van 2009 dat de naam Toyota weer verbonden is aan de Formule 1. Na dat seizoen nam Toyota, toen nog actief als volwaardig team, vanwege tegenvallende resultaten en de economische crisis afscheid van de sport.

Toyota's vastberadenheid om coureurs en personeel op te leiden heeft er onvermijdelijk toe geleid dat er gesproken wordt over het feit dat dit een eerste stap zou kunnen zijn richting een grotere terugkeer in de toekomst. Een van de opties zou zijn om als motorleverancier aan de slag te gaan vanaf 2028 of 2029. Het topmanagement van Toyota benadrukt echter dat de huidige deal met Haas het enige is waar zij nu aan denken. Voor Toyota biedt deze samenwerking vooral kennis die kan bijdragen aan zijn ontwikkeling van straatauto's.

Toyota Gazoo Racing-manager of motorsport engineering Masaya Kaji stelt dat er binnen Toyota niet gedacht wordt aan een uitbreiding van zijn betrokkenheid bij F1. "We hebben op dit moment geen plannen om als motorleverancier in te stappen", zegt Kaji. Gevraagd door Motorsport.com of de nieuwe betrokkenheid bij F1 kan leiden tot een nieuwe competitieve interesse in racen, antwoordt Kaji: "We hebben eigenlijk geen plan om een team in F1 te hebben. Op dit moment is het de beste keuze en beste optie om met Haas samen te werken."

Ontwikkeling van samenwerking

Hoewel voor nu dus vaststaat wat deze deal precies inhoudt, zijn er nog altijd manieren om dit project op te schalen in de toekomst. Teambaas Ayao Komatsu gaf bij de onthulling aan dat het voor nu vooral prioriteit is om te kijken op welke vlakken Toyota de grootste verschillen zou kunnen maken. "Dit is niet iets voor de korte termijn", zegt Komatsu. "We hebben bepaalde projecten uitgekozen om mee te beginnen, omdat het zo duidelijk is op welke gebieden we tekortschieten en welke gebieden we niet aankunnen - en op welke gebieden TGR het wel al aankan. We pakken natuurlijk meteen het project op met de grootste impact en de grootste behoefte. Maar ik denk dat we elkaar tijdens deze samenwerking steeds beter zullen begrijpen en dat we op veel gebieden kunnen samenwerken."

Vanuit Toyota is dit project dus vooral gedreven door de voordelen op het gebied van straatauto's. Zo kan het immers technologie uit de Formule 1 naar die straatauto's zien te brengen. "Zoals je weet zitten F1-auto's vol met 's werelds meest geavanceerde technologie", zegt Takahashi Tomoya, president van Toyota Gazoo Racing. "Aerodynamica is bijvoorbeeld ontzettend belangrijke technologie voor elektrische auto's. Ik geloof dat er een dag komt dat we de technologie die we ontvangen kunnen terugkoppelen naar straatauto's. En ik geloof dat mensen die dat hoge niveau van technologie hebben ervaren, ook de volgende productieauto zullen creëren, dus ik zou er graag volledig gebruik van maken in toekomstige straatauto's."

Toyota-voorzitter Akio Toyoda, die de beslissing nam om in 2009 de stekker uit het F1-team te trekken, legt uit dat de omstandigheden van zijn bedrijf zijn veranderd en dat het daarom weer interessant was voor het Japanse bedrijf om tot F1 toe te treden. "Toen [we ons terugtrokken uit F1] was Toyota meer geïnteresseerd in het creëren van een groter bedrijf in plaats van betere auto's", stelt Toyoda. "Als voorzitter besloot ik destijds dat de doelstellingen van het bedrijf verkoop en winst waren, en dat dit soort activiteiten niet echt geschikt waren voor het bedrijf. Nu transformeren we onszelf in een bedrijf dat betere auto's bouwt op basis van autosport. Om dat te doen, hebben we mensen nodig die daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen."