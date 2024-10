Waarom de Toyota-Haas deal geen F1-comeback is

Sinds de Japanse fabrikant eind 2009 de stekker uit het F1-project trok, als gevolg van de wereldwijde financiële crisis en de matige prestaties op het circuit, is er veel veranderd in zowel de wereld als de koningsklasse van de autosport. Een rentree van Toyota lijkt in deze fase in veel opzichten een logische beslissing. De populariteit van de Formule 1 is de afgelopen jaren enorm gegroeid, en terwijl Toyota aan de zijlijn stond werd rivaal en landgenoot Honda wereldkampioen.

Hoewel de banden met F1 nooit helemaal waren doorgesneden - de Toyota-windtunnel in Keulen werd door diverse teams regelmatig gebruikt - was er ook nooit een directe link met een van de renstallen. Dat is allemaal veranderd met de deal met Haas. De ontwikkelingsrijders, monteurs en engineers van Toyota worden betrokken in een officieel testprogramma. Daarnaast werken zij aan de aerodynamische ontwikkeling, auto-ontwerp en productie.

Toch was er tijdens de officiële persconferentie in Fuji op vrijdagochtend een duidelijke boodschap, meermaals herhaald door alle betrokkenen: dit is niet de start van iets groters. Toyota-voorzitter Akio Toyoda liet weten: “Zorg er alsjeblieft voor dat de headlines niet zijn: ‘Toyota keert eindelijk terug in F1’. Het zou in plaats daarvan geweldig zijn om headlines en artikelen te zien die Japanse kinderen inspireren om te dromen dat ook zij op een dag in ’s werelds snelste wagens zitten.” Het merk benadrukt dan ook dat er geen plannen zijn voor de ontwikkeling van een eigen Formule 1-krachtbron.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team teambaas, Akio Toyoda, Toyota Motor Corporation voorzitter, Tomoya Takahashi, GAZOO Racing President Foto door: TOYOTA GAZOO Racing

De samenwerking heeft vooral als doel om jonge engineers, personeelsleden en rijders van Toyota een directe verbinding met de Formule 1 te bieden. Zo wil het merk haar medewerkers de kans bieden om door te stoten tot de koningsklasse van de autosport. Dat geldt zeer zeker voor de coureurs die bij Toyota onder contract staan. Enkelen van hen zijn ondergebracht in de Japanse Super Formula, maar hebben nu een grotere kans om eens een F1-wagen aan de tand te voelen.

“Ik voel iets als ik praat met professionele coureurs”, legt Toyoda uit. “Namelijk dat iedereen in ’s werelds snelste wagens wil rijden. Zo zijn coureurs nu eenmaal. Dat gezegd hebbende: ik ben degene die gestopt is met F1. Dus ik denk dat de rijders daar nooit openlijk over hebben kunnen praten als ik in de buurt was. Het was alsof er een belemmerende sfeer in de pitbox hing. In januari van dit jaar heb ik voor het oog van iedereen gezegd dat ik eindelijk weer een normale oude man ben die houdt van auto’s. En ergens, diep in zijn hart, heeft deze normale oude man die houdt van auto’s genaamd Akio Toyoda altijd spijt gehad dat hij door het vertrek uit F1 het pad van jonge Japanse talenten richting ’s werelds snelste wagens heeft geblokkeerd. Dat gezegd hebbende, durf ik toe te voegen dat ik nog steeds achter mijn beslissing sta: het vertrek uit F1 was niet verkeerd.”

Foto door: Steve Etherington / Motorsport Images

Toyota Gazoo-president Tomoya Takahashi herhaalt de woorden van zijn collega dat het geen F1-rentree betreft: “Sommigen zullen de conclusie trekken ‘Toyota is terug in F1’, maar dat is niet het geval. F1 is de koningsklasse van de autosport. De actieve rol van F1-coureurs, engineers en monteurs kan kinderen dromen, aspiraties en doelen bieden. Voor Toyota Gazoo Racing is het extreem belangrijk om kinderen die hoop te bieden. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de automotive-industrie van de toekomst.”

De samenwerking is dus vooral bedoeld om het Toyota rijdersontwikkelingsprogramma te verbeteren, en meer kennis te vergaren op gebieden als engineering, data-analyse en aerodynamische ontwikkeling. Takahashi voegt toe: “Ik denk dat dit zal leiden tot de ontwikkeling van human resources die feedback kunnen geven voor productievoertuigen.”

