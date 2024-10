Hoe een ontmoeting in de woestijn Haas F1 en Toyota bij elkaar brachten

Een comeback mogen we het niet noemen, maar de terugkeer van het Japanse automerk Toyota als technische partner van Haas F1 op de Formule 1-grid mag gerust een sensatie genoemd worden. De geruchten over de samenwerking met de Amerikaanse renstal kwamen een paar maanden geleden op gang, maar de eerste contacten dateerden al van februari dit jaar. Ayao Komatsu had toen net het stokje overgenomen van Günther Steiner als teambaas van het F1-team. Die was, mede om een verschil van inzicht met eigenaar Gene Haas over de financiën, aan de kant gezet. Steiner had gevraagd om meer budget om zo de operatie meer slagkracht te geven, maar Haas zag dat niet zitten en dus werd de Italiaan vervangen door Komatsu.

Die kreeg de opdracht mee om zonder extra investeringen het team te hervormen en liep midden in dat proces vlak voor de start van het F1-seizoen in Bahrein zijn landgenoot en Toyota Gazoo-teambaas Masaya Kaji tegen het lijf. "Toen ik voor het eerst met hem praatte, wist ik nog niet precies waar we het over moesten hebben", herinnert Komatsu zich hun eerste ontmoeting. "Maar naarmate we meer met elkaar spraken, kwamen onze gedachten en waar we allebei naar streefden echt met elkaar overeen. Ik wist dat ik met hem kon samenwerken. We spraken over de sterke en zwakke punten van Haas. Vervolgens vertelde Kaji me waar TGR [Toyota Gazoo Racing] expert in is. Wat kunnen zij, wat missen wij en wat willen we samen leren. We hebben op een natuurlijke manier de zwakke en sterke punten van de twee organisaties gemixt."

Dat beide mannen Japanner zijn, was een welkome meevaller. "Onze gedachten en gevoelens zijn echt hetzelfde", vervolgt Komatsu. "De manier waarop zij [TGR] werken, is iets wat wij niet hebben. We hebben de nieuwste kennis in de moderne Formule 1, maar we hebben niet de aantallen, de faciliteiten en de paardenkrachten. Zij kunnen dat goedmaken."

Al snel besloten de twee om een samenwerking op te zetten die tot meer dan alleen een beter F1-team moet leiden. "Te midden van onze gesprekken kwam naar voren hoe ik jonge mensen in Japan en de autosportwereld wil laten dromen. We hebben op dat vlak veel overeenkomsten", besluit Komatsu. "We willen samenwerken om het team te verbeteren, maar ook om mensen verder te ontwikkelen. Het zijn tenslotte de mensen die belangrijk zijn. Het zijn mensen die de simulatiesoftware maken, het zijn mensen die naar gegevens kijken en beslissingen nemen. We willen ons allebei richten op mensen en ze koesteren, dus we willen een team creëren dat dromen kan doorgeven aan de volgende generatie. Daarom zijn we een partnerschap aangegaan."

