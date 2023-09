De Europese fase van het Formule 1-seizoen 2023 zit erop. Het circus is na de Italiaanse Grand Prix afgereisd naar Azië voor een double header. De eerste horde van dit tweeluik is de unieke GP van Singapore, verreden in hartje stad onder kunstlicht. De race heeft in het verleden al heel wat spektakel en verrassingen opgeleverd. Dit jaar is er maar één man favoriet: Max Verstappen. Kan de Nederlander zijn unieke zegereeks voortzetten in de krappe straten?

Er is voor dit jaar echter een ingrijpende verandering: de lay-out van het Marina Bay Circuit is aanzienlijk gewijzigd. Het gedeelte tussen de bochten 16 en 19, ook wel ‘The Float’ genoemd, wordt verbouwd. Daarom kan de Formule 1 er niet rijden. Dit complex, bestaande uit vier listige bochten van negentig graden, wordt vervangen door een lang recht stuk vanaf bocht 14. Volgens de simulaties daalt de rondetijd drastisch. De verwachting is dat de bolides zo’n vijftien seconden per ronde rapper zijn. Bovendien is de nieuwe lay-out minder veeleisend voor zowel de remmen als de banden. Het gaat om een eenmalige aanpassing: in 2024 moet de verbouwing gereed zijn en moet de bochtige sectie waar Nelson Piquet Junior in 2008 opzettelijk crashte weer gebruikt worden.

Starttijd F1 Singapore 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 15 september Eerste vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Vrijdag 15 september Tweede vrije training 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zaterdag 16 september Derde vrije training 11.30u - 12.30u 17.30u - 18.30u Zaterdag 16 september Kwalificatie 15.00u - 16.00u 21.00u - 22.00u Zondag 17 september Grand Prix van Singapore 14.00u 20.00u

De Grand Prix van Singapore wordt verreden op zondag 17 september. De race gaat om 20.00 uur in de avond van start. Dat is 14.00 uur in de Nederlandse middag. De coureurs krijgen 62 ronden voor de kiezen over het bochtige Marina Bay Street Circuit.

Voordat er geracet wordt, staan er nog drie vrije trainingen van een uur op het programma. De eerste vrije training op vrijdag gaat om 11.30 uur Nederlandse tijd van start, dat is om 17.30 uur lokale tijd. Deze sessie vindt nog in de schemering plaats. De tweede trainingssessie begint om 15.00 uur Nederlandse tijd, 21.00 uur lokaal. Op zaterdag wordt er voor de laatste maal getraind tussen 11.30 uur en 12.30 uur Nederlandse tijd (17.30u - 18.30u in Singapore).

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore begint op zaterdagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd. Dat is 21.00 uur in de avond in de Aziatische metropool. Onder normale omstandigheden en zonder oponthoud door crashes duurt de kwalificatie een uur.

De nieuwe lay-out van het Marina Bay Street Circuit voor de Grand Prix van Singapore 2023.