F1-rondetijd Singapore daalt drastisch in 2023 door verbouwing

De Formule 1 kan in 2023 in Singapore geen gebruik maken van het gedeelte van de zestiende naar de negentiende bocht. Dat complex, ook wel 'The Float' genoemd, wordt verbouwd tot een nieuw entertainment-gebied. Het is de plek waar Nelson Piquet Junior in 2008 opzettelijke crashte. Hierdoor won toenmalig Renault-teamgenoot Fernando Alonso dat jaar de Grand Prix van Singapore.

Volgend jaar maart gaat de eerste schep in de grond. De bochten zestien, zeventien, achttien en negentien verdwijnen tijdelijk. Deze worden vervangen door een lang recht stuk, die vanaf de veertiende rechterbocht begint. Bocht vijftien blijft als lichte knik bestaan, waarna er een recht stuk van 379,3 meter volgt richting bocht zestien, wat in de afgelopen editie nog bocht twintig was. Na de verbouwing moet het nieuwe gedeelte als 'NS Square' door het leven gaan.

De eerste simulaties geven aan dat door de veranderingen de rondetijd drastisch daalt naar ongeveer 1.27.700. Charles Leclerc pakte afgelopen editie met 1.49.412 de pole-position, al waren de condities vanwege een opdrogende baan niet ideaal. Als gevolg van de tijdelijke herzieningen wordt de lengte van de baan van 5,063 kilometer teruggebracht naar 4,928 kilometer. Het aantal rondjes gaat met twee omhoog en staat volgend F1-seizoen op 63. De wijzigingen aan de baan zijn door lokale architecten in kaart gebracht en zijn inmiddels goedgekeurd door F1. Een formeel akkoord vanuit de FIA World Motor Sport Council moet nog volgen. De verwachting is dat de Grand Prix van Singapore vanaf 2024 weer zijn traditionele lay-out terugkrijgt.