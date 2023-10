F1 tijdschema: De tijden van het late Formule 1-weekend in Mexico

Na het bomvolle en spectaculaire sprintraceweekend op het Circuit of the Americas krijgen de Formule 1-coureurs en -teams geen tijd om op adem te komen. Dit weekend staat namelijk de volgende uitdaging te wachten: de Grand Prix van Mexico. Op de thuisbaan van Red Bull F1-coureur Sergio Perez staan weer heel andere uitdagingen te wachten. Zo ligt het circuit op grote hoogte, waardoor de lucht veel ijler is dan gebruikelijk. Dat heeft significante impact op de prestaties van de motoren, evenals op het genereren van downforce.

De voorbije jaren was het Autodromo Hermanos Rodriguez, vernoemd naar de legendarische broers, een prettig jachtgebied voor Max Verstappen. Vier van de laatste vijf edities werden gewonnen door de Nederlander. En gezien de topvorm waarin de drievoudig wereldkampioen momenteel verkeert, reist hij ook in 2023 als torenhoge favoriet af naar het unieke circuit. Uiteraard wil ook teamgenoot Perez voor zijn thuispubliek een goed resultaat neerzetten, terwijl Ferrari, McLaren en Mercedes verder strijden om de posities van ‘best of the rest’.

Starttijd F1 Mexico 2023

Datum Sessie Nederlandse tijd Lokale tijd Vrijdag 27 oktober Eerste vrije training 20.30u - 21.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 27 oktober Tweede vrije training 00.00u - 01.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 28 oktober Derde vrije training 19.30u - 20.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 28 oktober Kwalificatie 23.00u - 00.00u 15.00u - 16.00u Zondag 29 oktober Grand Prix van Mexico 21.00u - 23.00u 14.00u - 16.00u*

* uur minder tijdsverschil in verband met ingaan Europese wintertijd

De Grand Prix van Mexico 2023 wordt verreden op zondag 29 oktober. De race begint om 14.00 uur lokale tijd in de middag, dat is door het aanzienlijke tijdsverschil pas om 21.00 uur in de Nederlandse avond. De coureurs leggen in totaal liefst 71 ronden over het 4,304 kilometer lange circuit in Mexico-Stad af.

In Mexico wordt na twee sprintraces weer volgens het normale format gereden. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. Vanwege het grote tijdsverschil wordt het echter wel een latertje voor de Nederlandse F1-fan. De eerste vrije training begint op vrijdagavond om 20.30 uur Nederlandse tijd (12.30 uur lokale tijd). De tweede sessie begint om 00.00 uur in Europa (16.00 uur in Mexico).

Op zaterdag wordt er vanaf 19.30 uur Nederlandse tijd nog een uurtje getraind. De kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico begint op zaterdagavond o, 23.00 uur Nederlandse tijd (15.00 uur lokaal). Onder normale omstandigheden en zonder onderbrekingen door rode vlaggen duurt de kwalificatie een uur.

Uitslag eerste Formule 1-training Mexico

Belangrijkste informatie Meer data Rijdersinfo Rijdersinfo Rijdersinfo Belangrijkste informatie Meer data Pos Coureur # Chassis Motor Ronden Tijd Verschil Km/u 1 M. Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 29 1'19.718 194.365 2 A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 31 +0.095 1'19.813 0.095 194.133 3 S. Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 28 +0.297 1'20.015 0.202 193.643