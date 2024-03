Na de eerste Grand Prix in Bahrein staat een week later al de volgende race op het programma. Het Formule 1-circus reist af naar Saudi-Arabië om op het Jeddah Corniche Circuit te rijden. Het belooft een spannend tweede hoofdstuk van het 2024-seizoen te worden, want de baan is volledig anders dan die in Bahrein. Max Verstappen domineerde in de eerste race, maar of die lijn in Jeddah doorgetrokken kan worden valt nog te bezien. Op een baan waar hoge snelheid nodig is en waar de muren dichtbij staan, kan van alles gebeuren. Red Bull Racing is en blijft de favoriet, maar Ferrari en stiekem ook Mercedes hoopt toe te kunnen slaan. Ook reist een aantal teams met de gedachte in het achterhoofd naar de Arabische baan af om nu wel de eerste punten te pakken. Onder andere RB gaat daar vol voor.

Starttijd F1 Jeddah 2024

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Donderdag 7 maart 16.30u - 17.30u 14.30u - 15.30u Tweede vrije training Donderdag 7 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Derde vrije training Vrijdag 8 maart 16.30u - 17.30u 14.30u - 15.30u Kwalificatie Vrijdag 8 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u GP van Saudi-Arabië Zaterdag 9 maart 20.00u - 22.00u 18.00u - 20.00u

De Grand Prix van Saudi-Arabië in Jeddah wordt verreden op zaterdag 9 maart. De race begint om 20.00 uur in de lokale avond, dat is om 18.00 uur in Nederland. De race vindt plaats in het donker onder kunstlicht, vandaar de benaming ‘nachtrace’. De coureurs krijgen in totaal 50 ronden over het 6,174 kilometer razendsnelle Jeddah Corniche Circuit voor de kiezen.

Let op: de race vindt net als de seizoensopener plaats op zaterdag. De ramadan begint namelijk op 10 maart. Om de race niet te laten clashen met de start van deze heilige maand, is besloten om de race naar voren te halen.

Dat betekent dat het hele schema aangepast is. Het raceweekend begint zodoende al op donderdag met twee vrije trainingen. De eerste sessie staat gepland om 14.30 uur Nederlandse tijd. Om 18.00 uur gaan de coureurs nogmaals de baan op voor een uur training. Op vrijdag staat vanaf 14.30 uur de laatste trainingssessie op het programma. De kwalificatie vindt dus plaats op vrijdagavond: 18.00 uur Nederlandse tijd (20.00 uur lokaal) begint de strijd om de tweede pole-position van het jaar.