De Formule 1-kalender voor 2024 is al geruime tijd bekend. De teams en coureurs maken zich op voor het langste seizoen uit de historie van de sport, met liefst 24 Grands Prix. Dat is echter niet het enige bijzondere aan het seizoen 2024. Het jaar trapt namelijk af met twee races op zaterdag: de GP’s van Bahrein (2 maart) en Saudi-Arabië (9 maart). Hoe zit dat precies?

Waarom begint het F1-seizoen 2024 op zaterdag?

De reden dat het Formule 1-seizoen 2024 begint met twee races op zaterdag, is de Ramadan. Deze heilige maand begint op zondag 10 maart, de dag waarop de Grand Prix van Saudi-Arabië verreden zou moeten worden. Vanwege de start van de Ramadan is deze race in Jeddah een dag vervroegd.

De reden dat ook de seizoensopener in Bahrein een week eerder op zaterdag plaatsvindt, heeft met de F1-regels te maken. De reglementen schrijven voor dat er minimaal een week tussen twee races moet zitten. Daardoor vindt ook de GP van Bahrein op zaterdag plaats.

Hoe ziet het tijdschema er uit voor de races in Bahrein en Saudi-Arabië?

De eerste twee races van het Formule 1-seizoen 2024 vinden plaats op zaterdag. Daardoor is het hele schema naar voren gehaald. Dat betekent dat er op donderdag in plaats van vrijdag twee vrije trainingen van een uur verreden worden. De derde vrije training en de kwalificatie vinden dan op vrijdag plaats, waar dat normaliter op zaterdag is. De eerste dag van het weekend staat in beide gevallen volledig in het teken van de race.

GP van Bahrein 2024

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Donderdag 29 februari Eerste vrije training 14.30u - 15.30u 12.30u - 13.30u Donderdag 29 februari Tweede vrije training 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Vrijdag 1 maart Derde vrije training 15.30u - 16.30u 13.30u - 14.30u Vrijdag 1 maart Kwalificatie 19.00u - 20.00u 17.00u - 18.00u Zaterdag 2 maart GP van Bahrein 18.00u - 20.00u 16.00u - 18.00u

GP van Saudi-Arabië 2024

Datum Sessie Lokale tijd Nederlandse tijd Donderdag 7 maart Eerste vrije training 16.30u - 17.30u 14.30u - 15.30u Donderdag 7 maart Tweede vrije training 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Vrijdag 8 maart Derde vrije training 16.30u - 17.30u 14.30u - 15.30u Vrijdag 8 maart Kwalificatie 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Zaterdag 9 maart GP van Saudi-Arabië 20.00u - 22.00u 18.00u - 20.00u

Nog meer F1-races op zaterdag in 2024

Niet alleen de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië aan het begin van het seizoen worden op een zaterdag verreden. Ook de Grand Prix van Las Vegas op 24 november staat op een zaterdag gepland. Dat heeft te maken met het aanzienlijke tijdsverschil met Europa. De race vindt namelijk om 22.00 uur lokale tijd in de avond plaats. Zou dat op zondag gebeuren, dan begint de race op maandagochtend 07.00 uur in Europa. Veel fans moeten dan richting werk, waardoor de kijkcijfers tegen zouden vallen. Daarom is besloten de race een dag naar voren te halen, zodat er wereldwijd meer F1-fans kunnen inschakelen.

Deze F1-races worden in 2024 op zaterdag verreden

In 2024 worden er liefst drie Grands Prix op zaterdag verreden: de openingsraces in Bahrein en Saudi-Arabië, en de Las Vegas Grand Prix eind november.