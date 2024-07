F1 tijden: Hoe laat begint de kwalificatie op Silverstone?

Na het bomvolle weekend op de Red Bull Ring met twee kwalificaties, een sprintrace en de Grand Prix, keert de Formule 1 op Silverstone terug naar het gebruikelijke schema. Dat betekent dat de zaterdag weer volledig in het teken staat van de kwalificatie. Wie gaat er op de razendsnelle omloop in Northamptonshire met de pole-position vandoor? Op papier lijken Max Verstappen en Lando Norris wederom de voornaamste kanshebbers, of weet iemand anders te verrassen?

Hoe laat is de F1 kwalificatie voor de GP van Groot-Brittannië op Silverstone?

Datum Sessie Nederlandse tijd (CET) Lokale tijd (GMT +1) Vrijdag 5 juli Eerste vrije training 13.30u - 14.30u 12.30u - 13.30u Vrijdag 5 juli Tweede vrije training 17.00u - 18.00u 16.00u - 17.00u Zaterdag 6 juli Derde vrije training 12.30u - 13.30u 11.30u - 12.30u Zaterdag 6 juli Kwalificatie 16.00u - 17.00u 15.00u - 16.00u Zondag 7 juli Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u - 18.00u 15.00u - 17.00u

De kwalificatie voor de Britse Grand Prix begint op zaterdagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd, 15.00 uur lokale tijd. Zonder onderbrekingen door rode vlaggen weten we een uur later hoe de startopstelling voor de race eruit ziet. Zoals gewoonlijk bestaat de kwalificatie uit drie segmenten. Q1 duurt achttien minuten, waarna de vijf langzaamste rijders afvallen. De overgebleven vijftien rijders gaan na een korte pauze door met Q2. Dit segment duurt vijftien minuten. Aan het einde vallen opnieuw de vijf langzaamste rijders af. In Q3 gaat de top-tien gedurende twaalf minuten op jacht naar de pole-position. In 2023 stond Max Verstappen op pole op Silverstone. Lando Norris stond naast hem op de eerste rij, met daarachter Oscar Piastri en Charles Leclerc.

Eerder op de zaterdag staat nog de laatste vrije training op het programma. Deze sessie duurt een uur en begint om 12.30 uur Nederlandse tijd.